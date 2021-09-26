بدء إجراء الكشف الطبي لطلبة «الفنون الجميلة» بجامعة الأقصر

بدأت جامعة الأقصر، اليوم، في استقبال طلبة وطالبات الثانوية العامة الجدد، من الملتحقين بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، لإجراء الكشف الطبي، والحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، فضلًا عن تسليم أوراق الالتحاق بكليات جامعة الأقصر، وذلك داخل كلية مقر الحاسبات والمعلومات بمنطقة العوامية بجوار جامعة الأقصر، بمنطقة العوامية، حيث بدأ اليوم الأول في تلقي أوراق الطلاب الجدد من الملتحقين بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر.

مواعيد الكشف الطبي بجامعة الأقصر

وعقب إجراء الكشف الطبي لطلبة وطلاب الثانوية العامة الجدد، اليوم، حصل الطلاب على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، داخل مقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات، بعد التسجيل من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية على الإنترنت، مع تقديم الطالب ما يثبت هويته.

وحسب بيان لجامعة الأقصر، يجري توقيع الكشف الطبي، على الطلاب من السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 6 من شهر أكتوبر، لجميع الطلاب بكليات جامعة الأقصر، على أن يجري توقيع الكشف الطبي على الطلاب بداية من 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا من نفس اليوم بشكل يومي للطلاب، داخل مقر الإدارة الطبية في كلية الحاسبات والمعلومات.

مواعيد لقاح كورونا بجامعة الأقصر

كما خصصت جامعة الأقصر، يومي 26 وكذلك يوم 27 سبتمبر الجاري، للطلبة والطالبات بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، للحصول على تطعيم كورونا، فضلا عن تحديد 28 من شهر سبتمبر لجميع طلاب كلية الألسن، ويوم 19 لطلاب كلية الآثار، كما خصصت الجامعة يوم الـ 3 من شهر أكتوبر لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات، 4 أكتوبر لطلاب كلية السياحة والفنادق.

«اللقاح» شرط أساسي لاستكمال الأوراق

وأكدت جامعة الأقصر، أن الحصول على تطعيم لقاح كورونا، شرط أساسي لإستكمال الطلاب لأوراق تقديمهم في الكليات، كما يجري الحصول على يكون موعد إجراء الكشف الطبي هو نفس موعد الحصول على لقاح كورونا، على أن يكون يوم الـ 14 من شهر أكتوبر هو الموعد النهائي للحصول على الجرعة الاولى لقاح كورونا، على أن يتم الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح عقب مرور 21 يوما من تاريخ الحصول على الجرعة الأولى للطالب، والموعد النهائي للحصول على الجرعة الثانية هو 7 نوفمبر المقبل.