تعرف على مواعيد الكشف الطبي والتطعيم بلقاح كورونا لـ طلاب جامعة الأقصر

عقد رئيس جامعة الأقصر، الدكتور محمد محجوب عزوز، أمس الأربعاء، الجلسة رقم 28 لمجلس شؤون التعليم والطلاب بالجامعة، والتي استهدفت بحث استعدادات العام الدراسي الجديد، وشهد الاجتماع عددًا من وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب بجميع كليات الجامعة.

مواعيد الكشف الطبي لـ طلاب جامعة الأقصر

وخلال الجلسة، أعلن المجلس عن مواعيد بدء الكشف الطبي لجميع الطلاب، بداية من يوم 26 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 6 أكتوبر المقبل، على أن يكون من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، بشكل يومي لجميع الطلاب، بمقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات، بمنطقة شارع المدارس بالعوامية، على أن يقدم الطالب ما يثبت شخصيته قبل إجراء الكشف الطبي بجامعة الأقصر.

بخصوص لقاح كورونا، أوضح المجلس أن التطعيم للطلاب الجدد والقدامى في نفس الموعد المخصص لإجراء الكشف الطبي، تيسيرًا عليهم، مشددا على عدم استكمال إجراءات قيد الطالب بالكليات، بدون اجتياز الكشف الطبي أو حتى التطعيم باللقاح.

مواعيد الحصول على لقاح كورونا

وعن برنامج المواعيد للكشف الطبي، وتلقي لقاح كورونا فهو كالآتي: يومي 26 و27 من سبتمبر الجاري، لجميع الطلاب بكلية الفنون الجميلة، بينما خصص يومي 28 و29 من الشهر ذاته لطلاب كلية الألسن، واليوم التالي مباشرة لطلاب كلية الآثار، ويومي 3 و4 من أكتوبر المقبل لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات، واليوم التالي لطلاب كلية السياحة والفنادق.

وأكد المجلس أن 14 أكتوبر المقبل هو الموعد النهائي للحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا للطلاب الجدد والقدامى، بينما تبدأ إجراءات تلقي الجرعة الثانية عقب 21 يوما من تاريخ تلقي الأولى للطلاب.

ولفت المجلس إلى أن الموعد النهائي لانتهاء الحصول على الجرعة الثانية، يوم 7 نوفمبر المقبل لجميع الطلاب، والذي يجرى من خلال التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، واختيار مكان تلقي اللقاح لجامعة الأقصر، مع إحضار الرقم التسجيلي عند الحضور.