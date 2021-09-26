رئيس جامعة بني سويف: تطعيم 25 ألف طالب وأستاذ بلقاح كورونا

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن تطعيم قرابة 25 ألفا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب القدامى والجدد بلقاح كورونا المستجد، من خلال 12 مركزا تم تجهيزها لتلقي التطعيم داخل الحرم الجامعي غرب وشرق النيل بالمجان.

جاء ذلك خلال جولة رئيس الجامعة، اليوم الأحد، للاطمئنان على سير العمل بمراكز تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدا أن الجامعة وضعت خطة متكاملة للتطعيم تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تطعيم طلاب الجامعات، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الجامعة وبعضوية نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الطب، وأمين عام الجامعة، والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنى سويف، ومدير إدارة اللجنة الطبية.

رئيس جامعة بني سويف: جدول زمني للانتهاء من التطعيم

وأكد رئيس الجامعة أنه تم وضع خطة وجدول زمني للكليات داخل الجامعة للانتهاء من التطعيم قبل بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدا أنه سيتم تطعيم طلاب المدن الجامعية ولن يسمح بدخول أي طالب دون الحصول على اللقاح، موجهاً بضرورة وضع آليات للمتابعة المستمرة بكل دقة، واتخاذ كل الوسائل اللازمة لمواجهة وتذليل أية عقبات محتملة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة المشاركين وذلك في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها الجامعة لاستكمال تطعيم جميع منسوبيها.

الدكتور منصور حسن: لن يتم السماح لطلاب المدن بالجامعية بالدخول دون الحصول على اللقاح

وأوضح الدكتور منصور، أن الجامعة تهدف إلى مواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة، وذلك من خلال الإسراع في تنفيذ خطة تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا وتطعيم منسوبي الجامعة لتقليل فرص الإصابة بالعدوى، مشيرا إلى أن حملة التطعيم تتم بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والصحة.