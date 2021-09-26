وزارة الصحة تستعد لإعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لـ3 فئات

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن استعداد الوزارة لإعطاء جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا للمواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن فوق الـ56 سنة، والمدرسين المعرضين للتعامل مع أكبر عدد من الطلاب، مشيرا الى أن هذا الأمر سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة على أن تعطى الجرعة في شهر فبراير المقبل على أقصى تقدير.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»: «الدولة المصرية حريصة على سلامة وحفظ المواطنين من جائحة فيروس كورونا، وتعمل على التنويع فى مصادر لقاحات كورونا، خاصة للمواطنين المسافرين للخارج في الدول التي وضعت مجموعة من الشروط لدخولها ومنها لقاحات معنية كلقاح فايزر أو مودرنا أو أسترازينكا للسفر».

الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا

وتابع: «الجرعة الثالثة للقاح كورونا هي جرعة تنشيطية للجهاز المناعي ضد فيروس كورونا ومتحوراته، وأدعو المواطنين مجددا بسرعة حجز لقاح كورونا لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا».

وتابع: «ذروة الموجة متوقع أن تكون من 3 لـ4 أسابيع من الآن ويجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس».

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس خروج 789 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 254060 حتى اليوم.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ ما يلزم للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.