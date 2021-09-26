مصرع مسلحين في تبادل إطلاق نار مع الأمن بالجيزة

لقي اثنان من العناصر الإجرامية الخطيرة حاملي الأسلحة والذخائر غير المرخصة مصرعهم، بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن التي تحركت للقبض عليهما عقب ورود معلومات إليها عن مكانهما والأسلحة التي بحيازتهما.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن اثنين من العناصر الإجرامية، أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة البداري بأسيوط وسبق اتهامه في قضيتي قتل وسلاح، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 جنايات بالسجن المؤبد في قضايا استعمال قوة وسلاح ناري وشروع في قتل، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا قتل وسلاح، والآخر مقيم بذات الناحية، مطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا قتل وسلاح، بأنهما يحوزان أسلحة نارية وذخائر لفرض السيطرة واستعراض القوة، مُتخذان من قطعة أرض كائنة بمنطقة الكيلو 30 طريق (القاهرة / الإسكندرية الصحراوي) بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، فبادلتهما بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف، ما أسفر عن مصرعهما.

وعُثر بجوارهما على «2 بندقية - 2 قنبلة يدوية - 9 خزائن متنوعة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، وسيارة ملاكي جاري فحصها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.