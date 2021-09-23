تفاصيل معرض أهلا مدارس بأرض المعارض: «تخفيضات تصل إلى 50% وعيادتين»

قال أحمد أبو الفضل، مدير إدارة شؤون المراقبة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين افتتح بالأمس معرض أهلا مدارس بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن محافظات الجمهورية شهدت إطلاق المعرض بتخفيضات تصل إلى 30%، ولفت إلى أن الأدوات المدرسية هي الأكثر إقبالا في محافظات الجمهورية، ويأتي بعدها الشنط المدرسية، والمواد الغذائية، كما أن أرض المعارض تحتوي على عيادتين أسنان وعيون للطلاب فقط.

المعرض يغطي كل احتياجات الطالب

وأضاف أبو الفضل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميان حسام حداد وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المعرض يغطي كل احتياجات الطالب من أدوات مكتبية ومدرسية وكمبيوتر ومستلزمات والشنط المدرسية والأحذية والملابس المدرسية والمواد الغذائية التي يحتاجها الطالب.

تخصيص جناح لأولياء الأمور

وتابع مدير إدارة شؤون المراقبة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية: «وفي أرض المعارض خصصنا جناحين لأولياء الأمور بالدور الثاني، لأنهم يهيئون الجو المناسب للطلاب، لذلك فإننا لم نبخل على الأب والأم، وفي هذين الدورين يتم عرض الأدوات المدرسية وأدوات شرائية أخرى».

وأكد على أن وزير التموين اجتمع برؤساء الشُعَب في الوزارة بالأمس، وشدد على مراقبة الأسعار بحيث لا تقل التخفيضات عن 30%، لافتًا إلى أنها تتراوح بين 30% إلى 50% في بعض أجنحة المعرض في أرض المعارض: «مفيش مكان خالي من الرقابة، ونتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وتم إنشاء جناح خاص لمفتشي الجهاز حتى يشتكي المواطن في حال حدوث أي مشكلة ولا يحتاج إلى الخروج من المعرض لتقديم الشكوى».

70% من المنتجات المعروضة في معرض أهلا مدارس صُنعت في مصر

وأشار إلى أن 70% من المنتجات المعروضة في معرض أهلا مدارس صُنعت في مصر، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أشاد بالمنتج المصري داخل المعرض: «من ضمن أولويات المعرض جودة المنتج وليس التخفيضات فقط، ونؤكد للعارضين على أهمية هذا الأمر».