عبدالغفار: إلزام الطلاب الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا بإجراء مسحة أسبوعيا

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة لديها خبرات متراكمة، اكتسبتها خلال العامين الماضيين، سواء من خلال جهات إدارة الأزمة داخل الجامعات، أو من خلال كل الإدارات المعنية، من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والإدارات المختلفة، «قضينا سنتين أزعم إننا نجحنا بشكل كبير على تعدية عامين دراسيين كانا صعبين جدا، في ظل وقت كان في جائحة الأعداد بتتزايد فيها، وقدرنا نشتغل بالتعليم الهجين، وقدرنا ننهي الامتحانات ونخرج الطلاب بشكل ميسر جدا».

وأكد عبد الغفار، خلال حديثه مع محمد عصام، مراسل قناة «MBC مصر»، أن الوزارة تستعد حاليا للعام الدراسي الجديد يوم السبت 9 أكتوبر، «مستعدين بشكل كبير جدا، وتم رفع حالة الطوارئ، وإلزام كل الجامعات، بعودة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بداية الأسبوع، لإعداد الجداول الدراسية، وكل ما يخص العام الدراسي، حتى يكون عام دراسي مكتمل بالطريقة التقليدية، التي اعتاد عليها الجميع».

وصلنا لما يقرب من 400 ألف شخص تم تطعيمه بالجامعات

وأضاف وزير التعليم العالي، أن من خلال التكليف الرئاسي ومن خلال متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأ التوسع في تطعيم أعداد كبيرة، ووصلنا لما يقرب من 400 ألف شخص منتسب للجامعات المختلفة المصرية تم تطعيمهم، لأن الوزارة معنية بأن يبدأ العام الدراسي، وكم منتسبي التعليم العالي يكونوا انتهو بشكل كبير من إجراءات التطعيم، ومع بداية العام الدراسي تزيد عملية تطعيم الطلاب، وهي خطة موجودة لدى كل الجامعات، ففي خلال أسابيع قليلة مقبلة من بداية العام الدراسي، ننتهي من العام الدراسي، ويكون هناك اجراءات احترازية لأن التطعيم ليس بديلا للإجراءات الاحترازية.

من يرفض التطعيم يجب أن يأتي كل أسبوع بمسحة

وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أن التطعيم في البداية يجب أن يكون التطعيم التزام واقناع للطالب وأعضاء هيئة التدريس، ومن يرفض التطعيم يجب أن يأتي كل أسبوع بمسحة من المعامل المركزية المتوفرة بالجامعات، لافتا إلى أن عدد المتطعمين يزيد بشكل كبير على مستوى الجمهورية، والوزارة تنتهج منهج التوعية والاقناع ثم يأتي الإلزام على دخول المدن الجامعية والمدرجات ودخول الورش والمعامل وقاعات التدريس المختلفة، للإطمئنان على الطلاب بالجامعات، «معندناش وسيلة أخرى لعودة عام جامعي مكمتل إلا لما نكون مطمئنين على أن التطعيم بقى منتشر بشكل كبير».