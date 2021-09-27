أحدثهن سعاد سليمان.. 4 فنانات اعتزلن الفن

صدمت الفنانة سعاد سليمان متابعيها بإعلان اعتزالها الفن نهائياً في الساعات الماضية، رغبةً منها في التفرغ لاستكمال دراستها، ورعاية أولادها، ليسبقها في قرار الاعتزال فنانات كثيرات، ضحين بطريق الشهرة لأجل أسباب مختلفة، منهن من عادت عن هذا القرار، ومنهن من ظلت متمسكة بقرارها حتى الآن.

وفي سطور يستعرض «الوطن»، أبرز الفنانات اللائي اتخذن قرار الاعتزال والابتعاد عن الشهرة نهائياً.

الفنانة سعاد سليمان: مو فاضية حق التمثيل

أعلنت الفنانة سعاد سليمان الشهيرة باسم «سعودة»، وابنة الممثلة مي البلوشي، اعتزالها المجال الفني كممثلة، عقب أشهر قليلة من ارتدائها الحجاب، عن قرارها في اعتزال الفن نهائياً، مشيرة إلى أن السبب وراء ذلك هي رغبتها في استكمال دراستها، والتفرغ لرعاية أولادها، خاصة بعدما تم قبولها في كلية التربية الأساسية.

وقالت «سليمان»، في مقطع فيديو بثته عبر «لايف انستجرام»، عن طريق حسابها الرسمي على هذا الموقع، أن قرار الاعتزال كان يشغل تفكيرها كثيراً منذ فترة طويلة، نافية إلى أنه عشوائياً أو وليد اللحظة، مشيرة إلى أنها تركت الفن لأجله، قائلة: «أما أنا (موفاضية حق التمثيل) وسوف أكرّسُ حياتي لدراستي وأولادي».

الفنانة ليلى طاهر: سبب اعتزالي هو احترامي لفني وجمهوري

تصدرت الفنانة ليلى طاهر خلال الأيام الماضية، محركات البحث على جوجل، بسبب قرار اعتزالها عن الفن، وتفرغها لحياتها العائلية، قائلة: «قرار اعتزالي لا رجعة به»، مشيرة إلى أن سبب اعتزالها هو احترامها لنفسها وجمهورها».

وأضافت ليلى طاهر خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المذاع على شاشة «القاهرة والناس»، أنها لازالت تُعرض عليها أعمال، ولكنها لا تليق بها، أو بمشوارها الفني.

ميمي جمال بين الاعتزال والعودة

اتخذت الفنانة ميمي جمال قرار الاعتزال، وقامت بالإفصاح عن هذا القرار خلال مدخلة هاتفية إلى برنامج «المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلاني، والذي يعرض على شاشة «تن»، مشيرة إلى أن وفاة زوجها أدخلتها في نوبة من الحزن الشديد، وشعورها بالحالة النفسية السيئة.

ولكنها سرعان ما تراجعت ميمي جمال عن قرارها، لافتة إلى تلقيها عروضاً للعودة للتمثيل مرة أخرى، قائلة: «أخذت فترة بعدما تحسنت ظروفي، وكلا من بناتي في بيتهما، وجدت نفسي ممكن أعمل بديلاً لهذا الفراغ».

وتابعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي ام سي»، الذي يعرض على شاشة «دي ام سي»، حول العمل الذي عُرض عليها للعودة للفن مرة أخرى، فهو عبارة عن مسلسل، ولكن الدور الذي تم عرضه عليها لم ينل إعجابها «الدور بالنسبة لي مش هو اللى أرجع بيه بعد سنوات، أنا بالنسبة لى مستنية فرصة أحسن من دي شوية».

وأشارت عن عودتها للتمثيل، قائلة: «أنا بحب التمثيل جدا، وتحسي إن السمكة اللى خرجت من المياه عايزة ترجع ليها تاني»، مضيفة: «ولكني أريد دورا يكون مؤثرا أكثر، وتواجدي يكون في صلب الموضوع ويكون لي مكانتي».

حلا شيحة تثير الجدل بسبب اعتزالها ورجوعها واعتزالها مرة أخرى

أثارت حلا شيحة، الجدل في الفترة الأخيرة، بعدما اعتزلت الفن وارتدت الحجاب، ثم تراجعت عن قرارها بعد سنوات، وخلعت الحجاب، لتعود مرة أخرى في قرار صادم للجميع وهو اعتزالها للفن مرة أخرى.