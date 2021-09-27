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محمود مسلم

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 27-9-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:03 ص | الإثنين 27 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

يعرف عن مولود برج الميزان أنّه من السهل أن يقع في الحب؛ لأنّ الحب بالنسبة إليه شيء هام في حياته، ويسعى دائمًا للكمال في علاقاته العاطفية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في منزل الحظ يساعدك على التقاط الفرص، وقد تكون هناك علاقة مهمة تربطك بشخص من الخارج.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

الوضع الفلكي يمنحك كل الثقة والسعادة.. ترتفع معنوياتك وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

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