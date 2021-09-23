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محمود مسلم

حظك اليوم برج الميزان الخميس 23-9-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:05 ص | الخميس 23 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

يهتم مولود برج الميزان بتحقيق التوازن ويعجبهم الجمال والحسن في الأشياء وفي الناس، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في مواجهة برجك وعليك ألا تفقد الثقة بنفسك مهما واجهت من نقد واستفزاز.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

إذا كنت متزوجا قد ينشأ صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تُصعّد النزاع، ومع ذلك عطارد ببرجك يمنحك سرعة بديهة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.

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