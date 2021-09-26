4 نصائح لحماية عظامك مع تقدم العمر.. أبرزها تجنب الانعزال في المنزل

قال الدكتور عمرو علام، استشاري جراحة العظام والمفاصل والمناظير والعمود الفقري، إن تقدم ​​العمر المتوقع يحتاج لتغير نوعية الحياة التي نعيشها في السنوات السابقة، مع أو بدون أي حالة طبية مرتبطة، إذ تتأثر جودة الحياة بالقدرة على الانخراط والمشاركة في المهام أو الأدوار اليومية ذات المغزى، سواء كانت رعاية ذاتية أو اجتماعية أو ترفيهية أو متعلقة بالعمل، الصحة في الشيخوخة مسعى معقد، عبارة عن مجموعة من التحديات المعقدة التي يتأثر بها الجسم والدماغ.

استشاري: الشيخوخة تتضمن تغييرات في مجالات الحياة المختلفة

وأضاف «علام» في تصريحات لـ«الوطن» أن الشيخوخة تتضمن تغييرات في مجالات الحياة الجسدية والعقلية والاجتماعية والعاطفية، والعديد من الحالات المزمنة مثل مرض السكري والخرف (فقدان الذاكرة) والاكتئاب والتهاب المفاصل وضعف البصر موجودة في الشيخوخة، مشيرًا إلى أن العديد من كبار السن يعاني أيضًا من التهابات المسالك البولية المتكررة، والسقوط الذي يؤدي إلى انخفاض القدرة الوظيفية.

العزلة الاجتماعية تهدد الصحة العقلية

وأشار إلى أن عدم كفاية النشاط البدني هو عامل الخطر الرئيسي، وتشمل العوامل الأخرى عدم المشاركة الاجتماعية أو العزلة التي تهدد الصحة العقلية، إذ تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى مجموعة من المضاعفات الأخرى، مما يزيد من تعريض الصحة الجسدية المعرفية ونوعية الحياة بشكل عام للخطر، واتخاذ خطوات استباقية نحو الشيخوخة الصحية ومكافحة إبطاء تقدم التحديات الضارة هو مفتاح عيش الحياة على أكمل وجه، موضحا عددًا من النصائح لحماية العضلات والمفصل في مرحلة الشيخوخة.

نصائح لحماية العضلات والمفصل في مرحلة الشيخوخة

- قم وتحرك، وإن كان ذلك وفقا لسرعتك الخاصة.

- استمر في المشاركة في المواقف الاجتماعية.

- الانخراط في محادثات هاتفية إن لم تكن شخصية لمواجهة التحديات التي تواجه العزلة.

- انخرط في المهام اليومية ذات المغزى بالإضافة إلى المهام الترفيهية وحاول إكمالها بشكل مستقل قدر الإمكان.

- استخدم استراتيجيات تكيفية أو تعويضية.

- قم بأداء التدريبات العقلية بينما يمارس معظمنا تدريبات جسدية، إلا أن القليل منهم فقط يمارس أدمغتنا حقا، طرق القيام بذلك لا حصر لها، أن إدراج بعض الطرق الممتعة للبدء.

- عد إلى الوراء من مائة أثناء المشي أو إجراء الحسابات الذهنية، تنشط الموسيقى العديد من الخلايا في الدماغ ، لذا استمع إلى بعض الموسيقى، العب سكرابل أو ألعاب الكلمات الأخرى.

- نعلم جميعًا أهمية أسلوب الحياة النشط، فإن استرخاء عقلك وإراحة جسدك أمران مهمان بنفس القدر، مارس بعض تمارين التنفس العميق يوميا للاسترخاء، خذ قسطًا كافيًا من الراحة ، واتبع روتينًا جيدًا للنوم، واستمتع بنوم مجدد.

- أدخل بعض التغييرات الغذائية الصحية، يتعمد بعض كبار السن شرب كميات أقل من الماء لتجنب زيارات المرحاض المتكررة أو الهروب من المواقف المحرجة بسبب التسريبات، وشرب كمية كافية من الماء (فقط إذا لم يكن هناك موانع) سيقلل من احتمالية الإصابة بعدوى المسالك البولية ويساعد في الترطيب، الحد من تناول الملح والسكر وكذلك الإقلاع عن التدخين وشرب الكحوليات.