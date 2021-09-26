وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح مسجد الروضة بالطور ضمن احتفالات أكتوبر «صور»

قال الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن الأعمال الفنية بمسجد الروضة في مدينة الطور قاربت على الانتهاء، والآن يجري تجهيز بعض الأجزاء بالمسجد، مؤكدًا أن المسجد سوف يتم الانتهاء منها نهاية الأسبوع الجاري.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات لمتابعة أعمال المسجد، الذي سيكون ضمن افتتاحات أكتوبر، وقال «الراوي» أثناء اللقاء إن المئذنة انتهت بالكامل، وأيضا صحن المسجد الخلفي ومصلى السيدات.

1750 متر مربع مساحة مصلي الرجال والصحن

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المسجد يعد أكبر مساجد مدينة الطور من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحة المصلى فقط 1750 متر مربع، شاملة الصحن الخلفي الذي بني علي غرار الأزهر الشريف، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من تركيب النجف والتحف الفنية، حيث أهدى المحافظ المسجد 4 نجفات إسلامية، وقال إن فرش المسجد سوف يتم الانتهاء منه هذا الأسبوع، وبذلك يكون المسجد جاهزًا للافتتاح أكتوبر المقبل.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم افتتاح المسجد في احتفالات أكتوبر ونقل صلاة الجمعة علي الهواء مباشرة من المسجد بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من الوزراء والمسؤولين، موضحا أن أعمال اللاند سكيب أوشكت على الانتهاء، حيث يجري تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد والطريق بجواره.

وواصل أنه جرى الانتهاء من دهان العمارات المجاورة للمسجد وتحولت المنطقة المحيطة بالمسجد إلى قطعة فنية مثل المسجد الذي بني بأيدٍ مصرية.

200 عامل شاركوا في المسجد و4 أشهر مدة التنفيذ

ومن جانبه، قال علي يونس مالك الشركة المنفذة للمشروع، إن المسجد مساحته الإجمالية تبلغ 5000 متر مربع، ومساحة المصلى 1750 متر مربع، وجرى الانتهاء من جميع الأعمال خلال 4 أشهر فقط وهو وقت قياسي، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع بالكامل خمسة أشهر.

وأضاف أن العمال والمهندسين الذين شاركوا في هذا الإنجاز الكبير يتعدى عددهم 200 عامل، كانوا يعملون ليلا ونهارا من أجل تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن المسجد يضم مصلىً كبيرًا للرجال وآخر للسيدات، وفي الخلف يوجد صحن المسجد وخدمات دورات المياه، وجرى الانتهاء من كل الأعمال بنسبة 100%، وسوف يكون المسجد جاهزًا للافتتاح خلال أيام.

وأشاد بالمجهود المبذول من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لإنشاء هذا الصرح العملاق.

20 زيارة لتفقد الأعمال بالمسجد منذ إنشاءه

المهندس مصطفى يونس، المشرف على المشروع قال إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء زار المسجد أكثر من 20 مرة، وتابع كل مراحل الإنشاء وكان يزور العمال مرة أسبوعيًا او أكثر من مرة في الأسبوع الواحد، ويشجعهم ويطالب الانتهاء من المشروع قبل أكتوبر المقبل.

وطالب المحافظ بعمل إضافات للمسجد، وبالفعل جرى تنفيذ كل الملاحظات، وأصبح المسجد قطعة فنية تنتظر افتتاح وزير الأوقاف.