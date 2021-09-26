التصريح بدفن جثة «سيدة بنها» ضحية زوجها وتسليمها لأهلها

قررت نيابة قسم أول بنها، التصريح بدفن جثة «م .ف .أ» 25 سنة، التي قتلها زوجها ودفنها سرا دون غسل وكفن في مقابر الصدقة ببنها، حيث تعدى عليها بالضرب بعصا خشبية وتوفيت على إثرها، فقرر التخلص من الجثة في المقابر دون، أن يعلم أحد بمساعدة شقيقه وصديق له، وتسلمت أسرة القتيلة جثتها وجرى دفنها بقرية العبادلة مركز طوخ، حيث كانت هاربة من أسرتها منذ عام لتتزوج منه.

النيابة تكلف المسؤولين بغلق مقابر الصدقة ببنها بالأقفال

وأصدرت النيابة قرارا بإلزام مسؤولي المقابر بغلق كافة مقابر الصدقة والعيون الخاصة بالأهالي بالأقفال بعد أن كانت متروكة دون أقفال، وتسليم مفاتيحها لحارس المقابر المعين من مديرية الصحة حتى لا تتكرر الواقعة.

فيما قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها تجديد حبس بائع متجول وشقيقه وصديق له 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيام الأول بقتل زوجته «العرفي»، والاستعانة بالآخرين في التخلص من الجثة بدفنها دون تصريح دفن بمقابر الصدقة بقرية «الشموت» دائرة مركز بنها.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم استعان بشقيقه وصديق له لدفن جثة زوجته بعد قتلها في مقابر الصدقة، حتى تم استخراج الجثة بقرار من النيابة عقب اكتشاف الواقعة.

تفاصيل قتل زوجة ببنها ودفنها سرا في مقابر الصدقة

كان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم شرطة أول بنها باختفاء المدعوة «م.ف.ا» 25 عامًا ربة منزل، وتورط زوجها في قتلها من خلال الضرب باستخدام عصا خشبية على رأسها نتج عنه وفاتها متأثرة بإصابتها بالرأس.

تشكل فريق بحث جنائي لفحص الواقعة وتبين قيام زوجها «ر.س» بائع متجول، بضربها بخشبة على رأسها فلقيت مصرعها، فاستعان بشقيقه وصديق له، ونقلوا الجثة لمقابر الصدقة بالشموت ودفنها.

تبين من التحقيقات أن الزوج والزوجة يقطنان بمنشية النور ببنها، وأنهما متزوجان عرفيًا ودائم التعدي عليها بالضرب، وأنها ماتت خلال تعديه عليها، وجرى ضبط المتهمين الـ3 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.