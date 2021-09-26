آخر أخبار القليوبية.. سجن أب وممرض في ختان طفلة وحبس قاتل زوجته ببنها

شهدت محافظة القليوبية، عددا من الأحداث والأخبار الهامة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، منها حكم جنايات شبرا على أب وممرض بالسجن في قضية ختان ابنة الأول، فيما قررت النيابة الكلية بشمال بنها، إحالة 3 محامين وتاجر للجنايات في تزوير أوراق رسمية لابتزاز رجل أعمال بقليوب، بينما قررت نيابة بنها حبس بائع متجول وشريكيه 4 أيام في قتل زوجته ودفنها سرا بمقابر الصدقة، وعلى الصعيد الجامعي، وجه المجلس الأعلى التهنئة برئاسة جامعة بنها والشكر للدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة السابق على مجهوداته.

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حبس أب وممرض 3 و10 سنوات في قضية ختان

في شبرا الخيمة قضت محكمة جنايات شبرا بمعاقبة أب وممرض غيابيا بسجن الأول 3 سنوات مع الشغل، والسجن المشدد للثانى 10 سنوات، لقيامهما بختان المجنى عليها ابنة المتهم الأول بالمخالفة للقانون، وتسببا فى إحداث عاهة مستديمة لها يستحيل الشفاء منها.

وأشارت المحكمة إلى أن الواقعة المطروحة قد تم ارتكابها قبل تغليظ العقوبة بالتعديل الأخير الصادر بقانون رقم (10) لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذى غلظ عقوبة الختان واعتبرها جناية.

حبس قاتل زوجته ودفنها سرا في مقابر الصدقة ببنها

في بنها قررت نيابة قسم أول بنها، بحبس بائع متجول لاتهامه بقتل زوجته ودفنها سرا في مقابر الصدقة بالشموت بمساعدة شقيقه وصديق له، وقررت النيابة التحفظ على جثة المجني عليها لحين الاستدلال على أهلها.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليها هاربة من أسرتها ومتزوجة من المتهم الأول عرفيا، بينما أكد المتهم في التحقيقات أنه لم يقصد قتل زوجته وأنه كان يتشاجر معها باستمرار وطلب منها المصوغات الذهبية الخاصة بها ولكنها رفضت، فضربها بعصا خشبية تسبب في وفاتها في الحال، فتخلص من الجثة داخل إحدى مقابر الصدقة ببنها.

إحالة 3 محامين وتاجر للجنايات لقيامهم بتزوير مستندات لابتزاز رجل أعمال بقليوب

وأمرت نيابة شمال بنها الكلية بإشراف المستشار علي حسن المحام العام لنيابات شمال بنها، بإحالة 3 محامين من مدينة قليوب وتاجر، كونوا تشكيلا عصابيا لتزوير المستندات واصطناعها، وزوروا إيصال إمانة منسوبا لرجل أعمال يدعى إبراهيم الصعيدي، وبموجبه حصلوا على حكم بحبسه لابتزازه، حيث تقدم المجني عليه بطعن على الحكم وبلاغ لنيابة قليوب التي اكتشفت تزوير المحررات الرسمية في الواقعة وإيصال الإمانة، وأمرت بضبط المحامين الـ 3 والتاجر للتحقيق معهم، وجرى ضبط أحدهم وسؤاله وإخلاء سبيله بينما هرب الـ 3 متهمين الآخرين.

الأعلى للجامعات يوجه التهنئة لرئيس جامعة بنها الجديد

قدم المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته التى عقدت أمس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة للدكتور جمال سوسة، لثقة السيد رئيس الجمهورية وصدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة بنها، متمنين له كل التوفيق والنجاح، كما قدم المجلس الشكر للدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على مجهوداته خلال فترة عمله قائما بأعمال رئيس الجامعة.