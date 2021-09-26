يبحث العديد من الأشخاص حاليًا، ممن يمتلكون بطاقات تموينية، عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد، خاصة الأسر التي ينطبق عليها شروط إضافة أبناء الأسر الأولى بالرعاية، التي أعلنتها بوابة مصر الرقمية عبر صفحتها الرسمية.

رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد

ومن خلال تصفح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية، ومنه الدخول على خدمة التموين من بين الخدمات الحكومية التي تتيحها بوابة مصر الرقمية، يظهر في هذه الحالة عدة روابط، بينها رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد.

الخدمة غير متاحة على رابط مصر الرقمية لإضافة المواليد

ولا يزال رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الخدمة عليه غير متاحة منذ صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر، وذلك عقب عودة بوابة مصر الرقمية للعمل مرة أخرى، بعد توقفها لمدة زادت على يوم كامل، بسبب إجراء إصلاحات وصيانة على خادم البيانات للبوابة.

تصريحات وزير الإتصالات حول صيانة بوابة مصر الرقمية

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، قال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن بوابة مصر الرقمية يجرى عليها إصلاحات وصيانة، وأن جميع الخدمات غير المتاحة بها ستعود للعمل تباعًا «الذي يأتي من بينها رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد أو إضافة أبناء الأسر الأولى بالرعاية».

خدمات رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد

وفي منتصف شهر يونيو الماضي، أصدر الدكتور علي المصيلحي قرارًا بمنح الأسر الأولى بالرعاية، أحقية استخراج بطاقات تموينية جديدة، وإضافة الأبناء عليها بحد أقصى 4 أفراد البطاقة الواحدة، حيث تتاح هذه الخدمات التموينية، عبر رابط بوابة مصر الرقمية للتموين.

رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد.. الأسر المتاح لها خدمات

كما حدد رابط بوابة مصر الرقمية للتموين، فئة الأبناء المتاح إضافتهم على البطاقات التموينية، وهم مواليد عام 2005 حتى عام 2015، فضلًا عن إلزامية أن يكون هؤلاء الأبناء هم مواليد الأسر التي لا يزيد دخلها الشهري عن 2400 جنيه، ولا يزيد معاشها الشهري على 1500 جنيه.