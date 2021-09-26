خبير اقتصادي: الدولة وفرت إعانة بطالة لـ4 ملايين عامل خلال جائحة كورونا

قال الخبير الاقتصادي، محمد نجم، إن معدل البطالة بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وصل إلى 9.6%، وهو الأعلى في مصر منذ عام 2014 بسبب إغلاق الكافيهات والمطاعم والفنادق، لافتا إلى أن شركات القطاع الخاص والحكومي تعمل في المشاريع الكبرى التي تؤسسها الدولة، وهذا يساعد في انخفاض أعداد البطالة مبينا أن تجارة الجملة والتجزئة شهدت أكبر معدل توظيف الفترة الماضية بعد فتح الدولة المحال عقب فترة إغلاق أولية عقب ظهور فيروس كورونا مباشرة.

المشاريع توفر وظائف

وأضاف «نجم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية رشا مجدي، أن المشاريع العملاقة التي تقوم بها الدولة والمبادرات توفرا وظائف مباشرة في حياة كريمة وقناة السويس الجديدة ولهذا أصدر مجلس الوزراء توضيحًا لانخفاض نسبة البطالة في مصر في الوقت الحالي مقارنة بنفس الوقت في العام الماضي.

اتجاه الدولة لتخفيض إعانة البطالة بعد قلة عدد العاطلين

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة ستبدأ تخفيض إعانة البطالة التي وفرتها لبعض العمالة المؤقتة لأنه توفر لديهم أعمال خاصة أن عددهم يصل إلى 4 ملايين عامل وتم تسجيل بياناتهم وفق البيانات الحكومية وهو أمر مهم سيفيد الدولة في المستقبل لأن توفير البيانات يعدل نفقات الدولة.

القطاع الخاص يسيطر على سوق العمل في مصر

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن نسبة كبيرة من الموظفين في تعمل في القطاع الخاص لأن الجهاز الإداري للدولة يشمل 5 ملايين شخص فقط، لافتا إلى أن القطاع الخاص له اليد العليا على سوق العمل في مصر مبينا أن هناك 3 ملايين مشتغل جديد في سوق العمل الخاص لذا فإن سوق العمل حاليا أفضل من عام 2011 وأفضل من عام 2013 لأن القطاع الخاص يتحكم في نحو 80% من سوق العمل.