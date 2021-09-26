رابط التسجيل في حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» لتلقي لقاح كورونا

انطلقت اليوم حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، بمحافظات المنوفية والأقصر والسويس، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في اليوم ذاته، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، وزادت عمليات البحث على إثر ذلك من قِبل المواطنين حول رابط التسجيل في حملة معا نطمئن لتلقي لقاح كورونا.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» رابط التسجيل في حملة معا نطمئن وخطوات التسجيل، وفقًا لما أوضحته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» على النحو التالي:

رابط التسجيل في حملة معا نطمئن

ويمكن للمواطنين التردد على حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» التي تجوب المحافظات لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في اليوم ذاته، أو التسجيل من خلال الرابط من هنـــــــا للحصول على اللقاح.

بعد ذلك اضغط على «التسجيل لطلب اللقاح»، واختر من بين الفئات المحددة سواء كنت من العاملين في القطاع الطبي، أو من أصحاب الأمراض المزمنة، أو التطعيم بغرض السفر أو الفئات الأخرى.

استوف البيانات المطلوبة وبعد ذلك اضغط على «استكمال الطلب».

وبعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات المطلوبة والموافقة على الإقرارات التي تظهر أمامك، ستحصل على رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.

موانع أخذ اللقاح

1. إذا كان الشخص يعاني اليوم أو خلال العشرة أيام الماضية من أي من هذه الأعراض:

- حمى.

- آلام في العضلات والجسم.

- إلتهاب الحلق.

- سعال.

- فقدان حاسة الشم والتذوق.

- الغثيان والقئ.

- ضيق تنفس.

- إحتقان /سيلان الأنف.

- الإسهال.

- الصداع.

2. إذا كان المواطن مصابا بفيروس كورونا المستجد، فإنّه ينبغى تأجيل التطعيم بعد مرور 28 يومًا من التعافي.

3. إذا كان المواطن قد تلقى أي تطعيمات في غضون 14 يومًا «مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية».

4. السيدات الحوامل/ سيدات تخطط للحمل في خلال عام.

5. السيدات المرضعات.