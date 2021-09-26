«الصحة»: إقبال كثيف على موقع التسجيل لتلقي اللقاح «3 مليون في 26 يوما»

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إن منهجية خطة تطعيم المواطنين فى مصر ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» شهدت مراحل علمية صلبة، كما أن هذا الشهر يشهد إقبالا غير مسبوق لتناول اللقاحات، موضحًا أن هناك حوالى 13 مليون مواطن حصلوا على اللقاح، من أصل 17 مليونا قاموا بالتسجيل، كما أن من حصلوا على التطعيم من الممكن أن يطالبوا باستخراج شهادة الحصول على التطعيم.

اللقاحات في مصر آمنة ومعتمدة من الصحة العالمية

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال حواره على شاشة «Extra news»، أن اللقاحات تمنع تدهور الحالة الصحية فى حالة الإصابة بكورونا، كما أن كل اللقاحات الخاصة بكورونا التي يجرى إستخدامها في مصر حاصلة على موافقة منظمة الصحة العالمية ومعترف بها كل العالم، موضحًا أن الدراسات العلمية على مستوى العالم تؤكد أن تحورات الفيروس والمرض الشديد تكون سارية على غير المطعمين، كما أن كل الدول الآن تحاول تغطية الدول التى لم يجرى تطعيمها لتفادي السلالات الجديدة.

عدد من سجّلوا للحصول على اللقاح نحو 17 مليون مواطن

أوضح رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية، أن بعض الدول اشترطت لقاحات معينة للدخول إلى أراضيها، إذ أن لكل دولة الحق في استخدام أي لقاح، مؤكدًا أنه جرى تصنيع أكثر من 2 ونصف مليون جرعة من لقاح سينوفاك، ويجرى استخدامه قريبا، موضحًا أن عدد من سجّلوا للحصول على اللقاح نحو 17 مليون مواطن، حصل منهم أكثر من 13 مليونًا على اللقاح، بينما سجل خلال الشهر الحالي فقط 3 ملايين شخص، كما أن كورونا لا يؤثر على الحاصلين على اللقاح بصورة كبيرة.

850 مركزًا تعمل على الأرض لتطعيم المواطنين

أشار إلى أن هناك 850 مركزًا تعمل على الأرض لتطعيم المواطنين، بينها مراكز عملاقة مثل أرض المعارض بالقاهرة وأكاديمية الفنون بالجيزة ومدينة البعوث في الإسكندرية، كما أن الدراسات العلمية على مستوى العالم تشير إلى أن تحورات الفيروس والإصابة الشديدة تكون سارية بين غير الحاصلين على اللقاح، وهو ما يعضّد من أهمية مفهوم الحماية المجتمعية، حتى إذا أصيب بالمرض فإن الأعراض تكون بسيطة، كما أنّه لن ينتج بداخله تحورات للفيروس.

حملة «معا نطمئن .. سجل الآن» مستمرة لمدة شهر ونصف

وأشار «عبد الفتاح» إلى أن حملة «معًا نطمئن .. سجل الآن» التي جرى إطلاقها منذ 10 أيام، ومستمرة معنا لمدة شهر تهدف لتشجيع المواطنين وتساعدهم في التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقيهم لقاح فيروس كورونا في نفس اليوم، إذ حصل أكثر من 60 ألف مواطن على رسائل توعوية وسجلوا للحصول على اللقاح من خلال الحملة، ووصلت لجميع محافظات الجمهورية، كما أن مطار القاهرة يستقبل كل يومين شحنات من اللقاحات.

مصنع فاكسيرا في أكتوبر سينتج مليار جرعة من لقاح كورونا سنويا

وأكد أن مصنع فاكسيرا في مدينة الـ6 من أكتوبر عند افتتاحه سينتج مليار جرعة سنويًا بواقع 3 مليون جرعة يوميًا، فاللقاحات متوفرة وتسهيلًا على المواطنين فإن كل من يستطيع التسجيل على الموقع الإلكتروني يقوم بالتسجيل، وهناك 850 مركزًا مفتوحًا لتلقي اللقاح، ومن لا يستطيع التسجيل فإن هناك فرق متنقلة وحملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» موجودة في كل مكان وتساعد المواطنين على التسجيل.