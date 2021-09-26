«الري»: نعيد استخدام مياه الصرف للزراعة أكثر من 3 مرات

قال المهندس محمد عمر مكرم، معاون وزير الري للمشروعات الكبرى، إن مصر إحدى أكبر الدول التي تقوم بمعالجة مياه الصرف لاستخدامها في الزراعة أكثر من 3 مرات بنسبة تصل لأكثر من 90% من مياه الصرف، وذلك بعدما كانت تلقى في المصارف ولا يتم الاستفادة منها، لكن حاليا معالجتها واستخدامها في ري عدد من المحاصيل التي تتحمل ذلك النوع من الملوحة الموجودة بها.

مسار ناقل لمياه الصرف لري الدلتا الجديدة والضبعة

وأضاف «مكرم»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أنه لإنجاز ري الأراضي الزراعية في مشروعات الدلتا الجديدة والضبعة فيتم حاليا إنجاز مشروع مسار ناقل بمحاذاة مياه البحر في الإسكندرية ذا قدرة استيعابية في معالجة 7.5 مليون متر مكعب يوميا.

مكرم: مشروع الدلتا الجديدة يعتمد على معالجة الصرف الصحي

وأوضح أن مياه الصرف الصحي المعالج من محافظة الإسكندرية يجرى الاستفادة منها مع المياه الجوفية للزراعة هناك، وهو ذات الأمر الذي اتبعته الدولة للزراعات في مشروع الدلتا الجديدة، الذي يعتمد على محطات معالجة الصرف الصحي وأساليب الري الحديث.

ولفت إلى أن الدولة لديها خطة محكمة لترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد في مياه الترع عبر المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، الذي يتم على مستوى 20 محافظة، وقد تم الانتهاء حاليا من تبطين 2700 كيلو متر من أصل 20 ألف كيلو متر، وسيتم الوصول لتبطين كافة الترع على مستوى كل المحافظات عام 2024 بتكلفة ستصل لـ80 مليار جنيه.

وتابع: «مشروع تأهيل وتبطين الترع يقلل الرشح بالترع، والمياه ستسير في طريقها حتى تصل للفلاح بأقصي طاقتها وقوتها بالأوقات التي يحددها، وننجز في المشروع 15 كيلو متر يوميا، وهو نفس المعدل الذي كان يتم إنجازه في عام سابقا».

وفند: «عملنا مجهود كبير مع وزارة الزراعة وتم عقد ندوات موسعة لتوعية المواطنين بمزايا الري الحديث على مستوى المحافظات، ونوعيه تلك الزراعات، وأنجزنا مرحلة أولي وصلت لمليون فدان بالري الحديث، وانهيناها في 30 يونويو الماضي».