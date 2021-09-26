الديهي يشيد بتقرير بريطاني عن استقرار مصر: «مدفعناش لهم رشوة»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تقريرا لمجلة «إيكونوميست» البريطانية، أكد أن مصر من أقل الدول في المخاطر الأمنية، فمصر تأتي في المرتبة الثانية من حيث المخاطر الأمنية، وهذه رسالة للمستثمرين، موضحًا أن هذا التقرير جاء نتاج عمل أجهزة أمنية مصرية محترفة أنتجت واقعا جديدا وبيئة جديدة جعلت العالم ينظر لمصر على أنها آمنة، رغم أن تلك المجلة قد نشرت تقريرا بعنوان «الخراب قادم لمصر» خلال عام 2016 بسبب الأحداث وقتها.

مش ملاحقين على المشروعات التي تتم داخل الدولة

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن مصر لم تدفع رشوة للمجلة كي تغير رأيها، وإنما جاء ذلك نتيجة جهد وإخلاص وعمل وتخطيط وصبر وتحمل إيذاء وتحمل شائعات، «الحمد لله إن معدل الوعي بيزيد عند الناس»، موضحًا أن المرتزقة ينكرون ما يتم من مشروعات قومية كنوع من التشويه، ويدعون أن الإعلام المصري يروج كذبا على المواطنين، «إحنا مش ملاحقين ما يجري في بلادنا من مشروعات».

الدولة المصرية متماسكة وحققت نموا إيجابيا

وأوضح الإعلامي، أن الدولة المصرية استطاعت أن تتماسك وتحقق معدل نمو إيجابي رغم جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لافتًا إلى أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم حققت معدل نمو إيجابي ومعدل تشغيل غير مسبوق، موضحصا أن معدل البطالة تراجع بمقدار 5.2 نقطة مئوية، ليسجل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ 12.5% في الربع الثاني من عام 2016.

انخفاض في نسبة البطالة

وأشار إلى أن هناك زيادة في أعداد المشتغلين بنسبة 8% في الربع الثاني من عام 2021، حيث سجلت 27 مليون مشتغل مقارنة بـ 25 مليون مشتغل في الربع الثاني من عام 2016، فيما سجلت خلال الربع ذاته نحو 24.1 مليون مشتغل في عام 2020، و26 مليون مشتغل عام 2019، و26.2 مليون مشتغل في 2018، و25.7 مليون مشتغل في 2017، مؤكدًا أن زيادة عدد المشروعات ساهمت في خفض معدل البطالة.

مشروعات ساهمت في انخفاض نسبة البطالة

وتابع: « من بين تلك المشروعات مشروع الدلتا الجديدة، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، مشددًا على أن هذه المشروعات توفر فرص عمل حقيقية للشباب، كما أن تراجع نسب البطالة وزيادة نسب التشغيل في ظل أزمة كورونا إنجاز يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.

أزمة الوقود في بريطانيا

وفي ملف آخر، أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك صورا وفيديوهات متداولة حول تعرض بريطانيا لأزمة وقود ومحروقات، فهناك صور لطوابير أمام محطات تموين السيارات ببريطانيا، وسبب المشكلة نقص الشاحنات التي تنقل الوقود للمحطات، ونقص السائقين، مؤكدًا أن الحكومة البريطانية تدرس تسهيل دخول السائقين الأجانب لحل الأزمة، «منظر الطوابير بيفكرنا بأزمة الوقود اللي كانت في مصر، بريطانيا ليست فقيرة أو ضعيفة».

وأوضح أن كل الدول معرضة لأزمات، والمشكلة لوجيستية وليست في توفير الوقود، موضحًا أن رئيس الوزراء البريطاني استعان بالجيش لنقل الوقود لمحطات البنزين، وهذه الأزمة قد تكون أحد تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو تلاعب وضغوط على رئيس الوزراء البريطاني، أو ربما لارتفاع أسعار الغاز.