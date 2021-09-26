الآثار عن سيناريوهات التعامل مع التماثيل الفرعونية بأفغانستان: هنستردها

أوضح مصدر بالمجلس الأعلى للآثار آلية التعامل مع ما تردد حول وجود عدد من القطع الأثرية التاريخية، منها آثار وتوابيت فرعونية في إقليم هيرات بأفغانستان، قائلا «أولا يتم التأكد من حقيقة وجود تلك القطع الأثرية من عدمه وذلك من قبل المجلس الأعلى للآثار».

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنه حال تم التأكد من وجود تلك القطع فسيتم العمل على معرفة كيفية خروج تلك القطع الأثرية من مصر سواء بطريقة شرعية أو إذا ما كانت مهربة.

وأشار المصدر إلى أنه في حال كانت تلك الآثار تنتمي للحضارة المصرية القديمة وخرجت من مصر بطريقة غير شرعية عن طريق التهريب فسيتم تكليف إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار للتنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة السلطات الأفغانية لاسترداد تلك القطع.

التعامل مع القطع الأثرية

وشدد المصدر انه حال ثبت ان تلك القطع خرجت بصورة شرعية عن طريق الاهداء علي سبيل المثال فإنها ستكون من حق أفغانستان بشكل رسمي ولن نستطيع المطالبة بإستردادها في تلك الحالة.

الآثار المستردة

وعن عدم اعتداد الإمارة الإسلامية الأفغانية لتلك الآثار إذا ما ثبت أنها تنتمي للحضارة المصرية القديمة واحتمالية كسرها أو إتلافها وأهمالها، أوضح المصدر أن وزارة السياحة والآثار وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار قد تستعين باليونسكو والجهات الدولية المهتمة بالآثار للتفاوض مع أفغانستان لكي تستطيع مصر استرداد تلك القطع.

يشار إلى أن إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية استطاعت استرداد مئات القطع الأثرية المصرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية من عدد من دول العالم.