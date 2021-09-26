سفير السعودية بالقاهرة: المملكة تدعم مصر والسودان في أزمة سد إثيوبيا

قال السفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، إن العلاقات بين مصر والسعودية تزداد قوة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري ومؤسسات الدولة، على تهنئتهم للمملكة باليوم الوطني، مؤكدًا أن السعودية أرجأت الاحتفال بالعيد القومي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية.

السيسي ومحمد بن سلمان يسعيان لتوطيد العلاقات بين البلدين

وأضاف «النقلي»، أن السفارة السعودية في مصر، أقامت الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في السفارة، وسط إجراءات احترازية، وسعدنا بكل من شرفنا لمشاركتنا بالاحتفال، موضحًا أن اللقاء الأخير بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تميز بالود والاحترام، فهما يسعيان لتوطيد العلاقات بين البلدين.

مصر والسودان حريصتان على أن تستفيد إثيوبيا من السد

وأشار سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، إلى أن العلاقات فى عهد الملك سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت تعزيز التعاون فى جميع المجالات، فالسعودية موقفها واضح وداعم لمصر في أزمة السد الإثيوبي، إذ أن السعودية تؤكد ضرورة الوصول لاتفاق ملزم وقانوني في أزمة السد الإثيوبي، وتدعم موقف الشقيقتين في أزمة السد الإثيوبي، كما أن مصر والسودان، حريصتان على أن تستفيد إثيوبيا أيضا من السد.

السفير: عايش مع المصريين في الإنجازات التي يحققها السيسي

وأوضح أنه زار العاصمة الإدارية أكثر من مرة، ورأى حجم الإنجازات التى تتم فيها، كما زار الساحل الشمالي ومدينة العلمين، ورأى الإعجاز الذى يحدث هناك، «أنا عايش مع المصريين فى الإنجازات التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مؤكدا أن محاور الطرق الجديدة فى مصر، إنجاز يساهم فى تقليل الزمن والمسافات، وتساهم فى سهولة عملية نقل البضائع.