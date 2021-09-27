خطوات الحصول على اللقاح المعتمد للسفر للكويت بعد تشغيل رحلات مباشرة

بعد تشغيل حركة الطيران المباشر للرحلات بين مصر والكويت، وفقا للسعة المقعدية للرحلات المحددة بنحو 1562 راكبا في اليوم، مما جعل هناك تزايدا في البحث عن شروط وخطوات الحصول على اللقاح المعتمد والذي يعتبر شرطا أساسيا للسفر إلى الكويت.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن»، للقراء على مدار اليوم، ننشر اللقاحات المعتمدة في الكويت وكيفية الحصول عليها من وزارة الصحة للسفر للكويت، وذلك في السطور التالية..

اللقاحات المعتمدة لدخول دولة الكويت

يعتبر الحصول على لقاح كورونا شرطا أساسيا لدخول دولة الكويت، التي اعتمدت عددا من الأنواع هي لقاحات «أسترازينيكا وفايزر وجونسون وموديرنا»، وفي حال تلقي لقاح جونسون آند جونسون، يتم الاكتفاء بجرعة واحدة، ولا تعترف الدولة بلقاح سينوفارم الصيني المعتمد في مصر.

وفي حال حصول المصريين على لقاح غير معتمد في دولة الكويت، يجب الحصول على جرعة إضافية من اللقاحات المعتمدة.

خطوات الحصول على لقاح كورونا المعتمد

يمكن الحصول على لقاح معتمد كورونا المناسب للسفر، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني، الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح كورونا، التابع لوزارة الصحة، من هنا.

ـ الضغط على التسجيل لطلب اللقاح.

ـ تحديد الفئة المناسبة.

ـ تسجيل البيانات الأساسية، الاسم كما هو مدون بالبطاقة أو وثيقة السفر، بلد الجنسية، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع، المحافظة التي ترغب بالحصول على اللقاح بها، القسم أوالمركز الذى يرغب المتقدم بالحصول على اللقاح به، مع مراعاة اختيار مراكز تلقي اللقاح للمسافرين في المحافظة التابع لها، في حالة السفر.

ـ ضرورة التأكّد أن رقم الهاتف مرتبط بتطبيق واتس آب.

ـ في حالة الأمراض المزمنة، إدخال تفاصيل المرض المزمن المصاب به بشكل صحيح.

ـ إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وصور التقارير الطبية.

ـ في حالة كبار السن، إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي فقط.

ـ قراءة الإقرارات جيداً، والموافقة عليها.

ـ الاحتفاظ برقم الطلب لحين التواصل، من أجل الحصول على اللقاح.

شروط السفر المصريين إلى الكويت

ووضعت دولة الكويت بعض الضوابط التي يجب اتباعها عند السفر من مصر إلى الكويت بعد فتح الطيران المباشر بين البلدين، والتي جاءت كالآتي:

- أن يكون القادم إلى دولة الكويت حصل على جرعتي لقاح كورونا.

- إثبات الحصول على اللقاح من خلال إرسال شهادة رسمية من مراكز معتمدة تفيد هذا من مصر.

- يجب أن تتضمن شهادة الحصول على لقاح كورونا من خارج الكويت اسما مطابقا لجواز السفر، ونوع اللقاح، وتاريخ أخذ الجرعات، واسم جهة التطعيم، ورمز (QR) للتأكد إلكترونيًا.

- رفع تلك الشهادات على تطبيقي «مناعة» و«هويتي».

- إجراء مسحة بي سي آر «pcr» للتأكد من عدم إصابة المسافر بفيروس كورونا، قبل 72 ساعة كحد أقصى من السفر.

- يخضع القادمون لعزل منزلي لمدة 7 أيام بعد الوصول.

- هناك حالة واحدة لكسر هذه المدة من خلال إرسال مسحة «pcr» على تطبيق «مناعة» الإلكتروني.

- بعد الوصول إلى الأراضي الكويتية يجب أن يسجل القادم في تطبيق «شلونك» برقم هاتف كويتي.