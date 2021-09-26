خليل شعث: مشروع «بسكلتة» سيقضي على الزحام بنسبة 20% خلال 2022

قال المهندس خليل شعث رئيس وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، وأحد المسؤولين عن مشروع «بسكلتة»، إن المشروع الذي شرعت محافظته في تنفيذه، موجود في كل دول العالم، ويأتي في إطار النقلة الحضارية وتقليل الازدحام والحفاظ على سلامة البيئة، وفرصة لممارسة المواطنين الرياضة.

المشروع خضع لدراسات فنية مكثفة

وأضاف شعث خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»، أن المشروع خضع لدراسات فنية مكثفة عبر كليات الهندسة جامعة القاهرة، وأحد الاستشاريين الأمريكان الكبار أصحاب التجارب في البلدات ذات الطبيعة التي تتشابه مع طبيعة القاهرة وملامحها الاجتماعية والديموجرافية: «خلصنا إلى أن المشروع سيعمل على تخفيض الازدحام في شوارع القاهرة بنسبة 15- 20% خلال العام المقبل».

قيمته 1.5 مليون دولار وتموله الأمم المتحدة

وتابع أن المشروع جرى التفكير به لأول مرة في عام 2017، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة، إذ يموله برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بقيمة 1.5 مليون دولار، موضحا أنه يشمل إنشاء مسارات ومحطات للدراجات بوسط البلد، وجرى بالفعل العمل من خلال المقاول لتنفيذ المسارات، كما جرى التخطيط بالتنسيق مع المرور لتحديد المسارات، بما لا يحدث أزمات مع حركة المرور أو تكدس في حركة السيارات.

وأشار مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، إلى أنه يجرى تحديد المسارات وأماكن المحطات، بناء على عوامل الجذب الموجودة فى المنطقة مثل محطات المترو، والمتاحف، والمعارض، وغيرها من الأماكن التي يتردد عليها المواطنين أكثر من غيرها، لافتا إلى أن مسار الدراجات سيكون ذا اتجاهين، وسيجري تحديده بواسطة فواصل تحمي قائدي الدراجات، وتمنع قائدي السيارات من ركن السيارة في هذه الأماكن.