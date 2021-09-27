اليوم.. نهاية تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الحكومية والثانية الخاصة

تنهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين، تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات الحكومية بغلق باب تسجيل الرغبات للمرحلة، وذلك بعدما أتاحت تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين من امتحانات الثانوية العامة 2021 في الدور الثاني، حيث بلغ عدد من سجل الرغبات للمرحلة حتى الآن حوالي 160 ألف طالب وطالبة، حيث من المقرر أن يغلق موقع التنسيق أبوابه أمام الطلاب في الساعة السابعة مساء اليوم وفقا للخطة الزمنية الموضوعة للتنسيق المرحلة ضمن تنسيق الجامعات 2021 .

تحديد مد فترة تسجيل الرغبات

وقالت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه خلال الساعات القليلة المقبلة، سيتم تحديد مد فترة تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الثالثة 2021 من عدمه، وذلك بعد إجراء الحصر النهائي لعدد المسجلين الرغبات، مشيرا إلى أن القرار خاضع للجنة العليا للتنسيق، مؤكدا أن الموقع الإلكتروني التنسيق يعمل 24 ساعة خلال مراحل التنسيق وطوال أيام الأسبوع، منوها إلى أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ستكون خلال 72 ساعة بعد غلق الموقع الإلكتروني، على أن يتم بعدها إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة أسوة بالمراحل الأخرى.

25 ألف مكان شاغر بالجامعات الخاصة

وفي السياق ذاته، يغلق موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الموحد، على أن يتم الإعلان عن نتيجة التنسيق مساء غد الثلاثاء.

وقالت مصادر بالجامعات الخاصة، إن هناك مايقرب من 25 ألف مكان شاغر بالجامعات الخاصة متبقية من تنسيق المرحلة الأولى، متاحة للطلاب الناجحين في الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة2021، على أن يتم البدء في قبول الطلاب لسداد المصروفات الدراسية للكليات وتقديم الأوراق خلال مدة زمنية لاتقل عن خمسة أيام عمل، موضحة أن من يتأخر عن السداد في الفترة المعينة سيتم إلغاء قبوله وترشيح طالب آخر مكانه.