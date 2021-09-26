«التعليم العالي»: 152 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات و182 ألفاً لـ«الدبلومات»

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المشرف العام على مكتب التنسيق،اليوم ، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ 152 ألف طالب وطالبة للعام الجامعى الجديد.

«عطا»: إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غدا

وأكد «عطا» انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجهاً الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، لأنه توجد إمكانية لتعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غدا الاثنين.

وقال المشرف العام على مكتب التنسيق إن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ 182 ألف طالب وطالبة للعام الجامعى الجديد، مضيفاً أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة.

«عبدالغفار»: الجامعات التكنولوجية نقلة نوعية

وقال عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، إن الجامعات التكنولوجية تُعد خطوة مهمة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفنى، حيث تُعد امتداداً لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية، وفقاً لأحدث نُظم وأساليب التعليم التكنولوجى، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحاً طوال فترة التنسيق، مؤكداً أنه يجب على الطلاب الالتزام بارتداء الكمامة، لأنه لن يتم السماح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلى بالجامعات دون ارتدائها، مع اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية المتبعة بهذه المعامل.

من ناحية أخرى، كلف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين والأجهزة التنفيذية بإزالة الإشغالات، وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات فى محيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين من الوجود بجانب أسوار المدارس حتى يتمكّن الطلاب من الوصول لمدارسهم بسهولة ويسر، موجهاً بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى أنشطة تعليمية خارج المدارس.

وطالب «شعراوى» المحافظين بمتابعة استعدادات وجاهزية المدارس بالمحافظات لاستقبال العام الدراسى الجديد بمزيد من الإجراءات الاحترازية، ومتابعة إجراءات تطوير المدارس التى شهدت ترميماً وإحلالاً وتجديداً للانتهاء منها قبل بداية العام الدراسى، وإجراء صيانة لباقى المدارس بما يتفق مع المعايير الصحية، ومتابعة حصول أعضاء هيئة التدريس والعاملين فى القطاع التعليمى فى كل محافظة على لقاح «كوفيد -19»، وتوفير «بوسترات التوعية» بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمدارس، فى ضوء رفع درجة الاستعدادات بالمحافظات لاستقبال العام الدراسى الجديد يوم 9 أكتوبر المقبل.

وأكد «شعراوى» أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف المحافظات كل الترتيبات الخاصة بالعام الدراسى الجديد والاستعدادات الجارى تنفيذها لتذليل أى معوقات قد تواجه العملية التعليمية فى أى محافظة لسرعة حلها.

وأشار إلى تنظيم المحافظات مجموعة من المعارض فى ضوء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات والقطاع الخاص لتوفير كل المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى لجميع المراحل التعليمية بأسعار أقل من الأسواق بنسبة 25%، موجهاً بالاستعانة بأصحاب المبادرات الشبابية بالمحافظات الذين يقومون بتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.

وأضاف أنه تجرى متابعة دقيقة لكل استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسى الجديد بصورة يومية، مشدداً على المحافظات بضرورة التنسيق مع مديريات التعليم وشركات المياه والصرف الصحى وقطاع الكهرباء للتأكُّد من وجود جميع المرافق فى جميع المدارس، سواء الجديدة أو القائمة، ضماناً لانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسى الجديد وتوفير عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية.

فى سياق متصل، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليمات للمديريات التعليمية بشأن معلمى الصف الرابع الابتدائى، فى ظل تطبيق نظام التعليم والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم لهذا الصف للعام الدراسى الجديد، والذى يعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، واكتساب المتعلم للمعارف والمهارات.

وطالبت الوزارة، فى خطاب للمديريات التعليمية، بإسناد فصول الصف الرابع الابتدائى للمعلم المتخصص فى (اللغة العربية، الرياضيات، الدراسات، العلوم، اللغة الإنجليزية)، بعد التأكد من صحيفة الأحوال الخاصة به، بالتعاون مع التوجيهات الفنية بالإدارة التعليمية، وعدم تصعيد معلم الفصل (معلم الصف الثالث إلى الصف الرابع الابتدائى)، لأنه غير متخصص، حتى لا يحدث عجز فى معلمى الصفوف الأولى بنفس المدرسة.

وأكدت ضرورة مراعاة إسناد الصف الرابع للمعلم المناسب سناً وكفاءة، لاستثماره فى الأعوام المقبلة، مشيرة إلى أنه لن يتم تدريب المعلمين الذين اقتربوا من سن المعاش، حتى لا يتسبب ذلك فى إهدار المال العام، مشددة على ضرورة تدريب وإخطار كل من سيقوم بالتدريس للصف الرابع بكل مدارس المرحلة (رسمى، رسمى لغات، خاص عربى، خاص لغات، تربية خاصة، المدارس اليابانية) على المناهج الجديدة.

وطالبت الوزارة بالتنسيق مع قسمَى التطوير التكنولوجى والتدريب بالإدارة لإنجاز العمل على الوجه الأمثل، ومن يخالف ذلك يعرّض نفسه للمساءلة القانونية، موضحة أن ذلك يأتى فى إطار سعى وزارة التربية والتعليم لبناء مجتمع مصرى جديد قائم على المشاركة والتعاون وتبادل الخبرات، من خلال نشر ثقافة النظام التعليمى الجديد لتأسيس كفاءات وطنية فى مجالات المناهج والتدريس والتقويم وفق رؤية مصر 2030، مع استمرار المنظومة الجديدة ووصولها لمحطة الصف الرابع الابتدائى.