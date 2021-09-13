بعد ظهور نتيجة التنسيق.. إجراءات ومستندات الالتحاق بالجامعات الخاصة

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس، نتيجة القبول الإلكتروني للمرحلة الأولى بـالجامعات الخاصة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2021-2022، وبدأ الطلاب في البحث عن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالجامعات وطريقة التقديم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» إرشادات التقدم والتسجيل للالتحاق بالجامعات الخاصة والأوراق والمستندات المطلوبة وفقًا للموقع الرسمي للجامعات الخاصة على النحو التالي:

إرشادات التقدم للجامعات الخاصة

- يجب على الطالب الذي يتمّ ترشيحه التوجه للجامعة وسداد المصروفات المقررة خلال 3 أيام عمل من إعلان نتيجة القبول.

- الطالب الذي يتخلف عن الاستجابة للترشيح وسداد المصروفات سيتم حرمانه من التقدم لأي جامعة خاصة أو أهلية في نفس العام الدراسي.

- لا يتمّ استرداد المصروفات بعد تسديدها.

- يمكن للطالب تسجيل رغبات بحد أقصى 25 رغبة.

- يتمّ سداد مبلغ 70 جنيهًا (خدمات إلكترونية) غير قابلة للاسترداد قبل تسجيل الرغبات.

- لا يحق التقدم لأي طالب حاصل على نسبة مئوية أقل من 55%.

الأوراق المطلوبة لتقديم لكليات الجامعات الخاصة

- بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية يجب تقديم أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + 2 صورة منها.

– أصل شهادة الميلاد + 2 صورة، وصورة البطاقة الشخصية + الأصل للاطلاع.

– 6 صور شخصية حديثة 4 في 6، أو حسبما تطلب كل كلية.

– نموذج 2 جند خدمة عسكرية (الطلاب الذكور)، ونموذج 6 جند لمواليد قبل 1995.

– الطالب المسجل بجامعة أخرى لابد من إحضار موقفه من التجنيد، وخطاب السحب من الجامعة المقيد بها.

خريطة الجامعات الخاصة في مصر

- جامعة مصر الدولية

وتقع الجامعة في الكيلو 69 من طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي في (مدينة العبور) بمحافظة القليوبية.

- الجامعة الألمانية بالقاهرة

تقع الجامعة في التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - بجوار جامع السويدي وقرية أرابيلا السكنية.

- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة

وتوجد جامعة أكتوبر الحديثة في محور 26 يوليو- طريق المحور- تقاطع طريق الواحات - مدينة 6 أكتوبر.

- جامعة الأهرام الكندية

وتقع جامعة الأهرام الكندية في مجمع البنوك، المنطقة الصناعية الرابعة، 6 أكتوبر، الجيزة.

- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

ويقع مقر الجامعة في الحي المتميز، 6 أكتوبر، الجيزة.

- جامعة المستقبل

أما مقر جامعة المستقبل فيقع في شارع التسعين، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة.

- الجامعة المصرية الروسية

ومقرها في مدينة بدر، طريق السويس، القاهرة.

- جامعة 6 أكتوبر

ومقر جامعة 6 أكتوبر في المحور المركزي، مدينة 6 أكتوبر، الجيزة.

- جامعة النهضة

ومقر جامعة النهضة في طريق المرور، شرق النيل، بني سويف.

- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

تقع الجامعة في الطريق الساحلي الدولي، أمام المنطقة الصناعية، الدقهلية.

- الجامعة الفرنسية في مصر

ومقرها في الكيلو 21، طريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي، القاهرة.

- الجامعة البريطانية في مصر

ومقرها في مدينة الشروق، طريق السويس، القاهرة.

- جامعة سيناء

ويقع مقر الجامعة في القنطرة الشرقية، الإسماعيلية.

- جامعة النيل

ويقع مقر الجامعة في ميدان جهينة، على ممر 26 يوليو، الشيخ زايد، الجيزة.

- جامعة فاروس

وتقع الجامعة في شارع قنال المحمودية، سموحة، الإسكندرية.

- الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

وتقع الجامعة في 33 شارع المساحة، الدقي، الجيزة.

- جامعة هليوبوليس

وتقع جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة في طريق «القاهرة - بلبيس» الصحراوي، متفرع من طريق الإسماعيلية الصحراوي، القاهرة.

- جامعة بدر

تقع في الحي المتميز، المنطقة الترفيهية، مدخل مدينة بدر، القاهرة.

- جامعة دراية

تقع في ميدان جامعة دراية، الحي السادس، المنيا الجديدة، المنيا.

- جامعة الجيزة الجديدة

تقع جامعة «نيو جيزة» في الكيلو 22، طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي.

- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

وتقع الجامعة الحديثة في الهضبة الوسطى، المقطم، القاهرة.

- جامعة حورس

وتقع جامعة حورس في الطريق الساحلي الدولي دمياط الجديدة - مصر، دمياط الجديدة، دمياط.

- الجامعة المصرية الصينية

ومقر الجامعة في شارع جسر السويس، مساكن أبو غزالة، خلف كوبري التجنيد، جسر السويس، القاهرة .

- جامعة سفنكس

ومقرها في منطقة الخدمة الإقليمية، أسيوط الجديدة، محافظة أسيوط، مصر.

- جامعة ميريت

وتقع الجامعة في منطقة الكوامل بسوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج.

- جامعة السلام

وتقع جامعة السلام في تقاطع طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي مع إبيار ديما كفرالزيات - محافظة الغربية.