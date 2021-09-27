مدير«تكافل وكرامة» للأسر الأولى بالرعاية: توجهوا للوحدات الاجتماعية للحصول على الدعم

قال الدكتور ياسر عبدالسلام، مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» يهدف لإحداث تدخلات بالدعم النقدي والسلعي وبطاقات التموين للأسر الأولي بالرعاية، وبالنسبة للأسر التي ظلمت جراء المسح الميداني ودخلوا ضمن المنظومة، يجرى محاسبتهم بأثر رجعي.

عبدالسلام: وزارة التضامن توفر فرص عمل لأعضاء البرنامج ولكنهم يرفضون الالتحاق بها

وأضاف «عبدالسلام»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن أغلب الأسر المنضمه ضمن البرنامج تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتواصل معهم وعرض فرص العمل عليهم، ولكن أغلبيتهم يرفضون العمل حتى لا تنقطع أموال البرنامج، «بيقولوا إن تكافل وكرامة عامل مساعده وأمان، بالإضافة لدخوله الأخرى الغير معروفه، بالرغم أنه الأفضل بيه الحصول على فرص عمل».

مدير تكافل وكرامة: «والدولة مش بترمي أبنائها أو تتخلى عنهم»

وأوضح أن البرنامج بها أعداد كثيرة من الرجال والسيدات في سن العمل ولا تتوفر لهم فرص عمل أو غير راغبين في العمل، «بنوفر ليهم فرص عمل حقيقية وفرصة للخروج من الاعتمادية للاستقلال الاقتصادي والنفسي بشكل كبير، وإحنا عنينا على كل اللي في البرنامج، هم أبناء الدولة والدولة مش بترمي أبنائها أو تتخلى عنهم».

الفئات المستحقة للدعم النقدي من «تكافل وكرامة»

ولفت إلى أنه وبالنسبة للأسر المصرية التي لديها أطفال بداية من سن يوم وحتى 6 سنوات، أو من 6 سنوات وحتى 24 سنة، ومنتظمين في العملية التعليمية ولا يملكون حيازات أو معدات زراعية أو سيارات، ولا يحصلون على دعم منتظم من التأمينات الاجتماعية، عليهم التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم بأنحاء الجمهورية، وبحوزتهم المستندات وهي «صورة بطاقة الزوج والزوجه، وشهادات ميلاد الأولاد، إفادات مدرسية».

وأشار إلى أن هدف البرنامج أن يصل الدعم لمستحقيه عبر التدخلات المختلفة، إذ جرى إنشاء مكتب بكل مديرية بها 5 كوادر من كيانات الضمان الاجتماعي داخل المديرية، كما جرى إنشاء 2 كادر داخل كل إدارة، بالإضافة إلى تدريب كافة العاملين بكل الإدارات، «غطينا ما يزيد عن 50% من الأسر الأولى بالرعاية داخل المجتمع».

«تكافل وكرامة»: الوزارة مستمرة في عمليات التنقية

وأكد أنه وبالنسبة للأطفال الأيتام أو أبناء المطلقات، جرى زيادة ما يتحصلون عليه في عام 2015 من 56 جنيه ليصل حاليا إلى 350 جنيه، كما جرى إعفاء ما يقارب الـ2.5 مليون تلميذ لأسر مستفيدة من تكافل وكرامة من المصروفات المدرسية، «اللي ساعدنا في ذلك قاعدة بياناتنا المدققه، وقاعدة البيانات خدت مننا وقت طويل، ووصلنا لمليون و800 ألف أسرة عام 2018، ويجرى تنقية قاعدة البيانات حاليا».