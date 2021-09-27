عامل يطعن سيدة حامل ويقتل جنينها في أكتوبر.. «كان عايز يسرقها»

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عامل بمول العرب، هاجم سيدة حامل في الشهر التاسع داخل منزلها بقصد السرقة، وسدد لها طعنات تسببت في وفاة جنينها داخل بطنها وفرّ هاربا، قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه.

بلاغ للشرطة

وتلقى العميد عمرو البرعي، رئيس قطاع أكتوبر، بلاغا من مستشفى زايد التخصصي، مفاده وصول ربة منزل حاصلة على بكالوريوس إعلام تبلغ 29 عاما، حامل في الشهر التاسع مصابة بعدة طعنات نافذة بالجانبين والبطن واليد، وتوفي الجنين بداخلها.

وبيّنت التحريات التي باشرها العقيد فوزي عامر، مفتش المباحث، أن المجني عليها فوجئت بالمتهم داخل الشقة الواقعة بالطابق الأرضي، وحين حاولت الاستغاثة بالجيران، سدد لها طعنات وفرّ هاربا.

المتهم عامل بمول العرب

وكشفت التحريات، عن أن مرتكب الواقعة، عامل نظافة بمول العرب، ومستأجر شقة بالعقار ذاته بالطابق الأرضي، وتمكن المقدم هاني عماد، رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر من القبض عليه، واعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة ودخوله للشقة بأسلوب التسلق من الشرفة.