«أم محمد» عن سبب حبها للعمل: «مش بحس بزهق إلا يوم الإجازة»

أعربت السيدة عوضة مسعد القطبي، الشهيرة بـ «أم محمد»، عن حبها الشديد في العمل رغم التقدم في العمر، إذ تعمل منذ 55 عامًا، وذكروا لها عند بداية استلام الوظيفة كعاملة في المدرسة، أنها تبلغ 30 سنة، لكنها لا تعرف عمرها الحقيقي، وذلك خلال حوارها مع الإعلامي يوسف الحسيني، خلال برنامج «التاسعة» الذي يُعرض على شاشة «التلفزيون المصري».

معاملة المدرسين والمدرسات لها وراء حبها للعمل

وأضافت «أم محمد»، أنها تُحب العمل منذ صغرها، إذ تربت عليه، «حبيت العمل، وحبيت المعاملة اللي بشوفها من الناس، أنا شغالة عاملة في مدرسة ببورسعيد، حبيت المدرسين والمدرسات والمديرين، كفاية معاملتهم معايا، مش قادرة أوصفها، جيدة فوق الوصف، بكون عشان خاطر معاملتهم معايا عاوزه أشيل المدرسة على دماغي من فوق».

لا أشعر بالزهق إلا يوم الراحة الأسبوعية

وردًا على سؤال الإعلامي يوسف الحسيني، حول شعورها بالملل من العمل، ردت بإجابة قاطعة «لأ»، موضحة أنها لا تشعر بالملل أو الزهق سوى يوم الجمعة فقط، «لما ببقى أجازة من المدرسة ببقى قاعدة زعلانة في البيت، عشان مش بروح المدرسة، بحب أروح افتح، وأصبح على الناس والمدرسين والمدرسات والمديرين في المدرسة».

يوسف الحسيني يمازح السيدة «أم محمد»

وتابعت: «ولادي بيقولولي أقعدي من الشغل، مقدرش أقعد، أخاف يحصلي حاجة، لما بروح ببقى متونسة بالناس اللي هناك، بحب أروح المدرسة وافتحها بإيدي، واقابل الناس هناك ويصبحوا عليا»، فيما مازحها يوسف الحسيني: «ياه كل يوم بتصبحي على اللي في المدرسة بالضحكة دي، والله يا بختهم».