ريهام سعيد تطالب متابعيها بالدعاء لها بالشفاء

اعتذرت الإعلامية ريهام سعيد، من جمهورها عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، لعدم استطاعتها الرد على تليفونها بسبب مرضها بفيروس كورونا مطالبة من الجميع الدعاء لها.

وكتبت الإعلامية قائلة «أنا أسفة لعدم الرد على المكالمات.. شكرا على سؤالكم.. أرجو الدعاء».

وانهالت الدعوات من الجمهور بالشفاء العاجل للإعلامية والانتصار على فيروس كورونا.

إصابة الإعلامية ريهام سعيد بفيروس كورونا

وأعلنت الإعلامية ريهام سعيد، الخميس الماضي، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: «بقالي أسبوعين بعاني من كورونا و الحمد لله الرئة اتأثرت واتحجزت في المستشفى من شوية».

وأضافت: «إحساس غريب وأنت عندك حاجة مميتة، بتراجع نفسك كتير، وتحاسب نفسك كتير، أكيد غلطت لكن عمري ما قصدت، كان دائما الغرض نفع الغير، وإظهار الحقيقة».

وتابعت: «شكرا يا رب على حبك ليه وشكرا على ابتلاءتك الكتير اللي بتدل على اهتمامك بيه، إذا كانت دي النهاية يا رب أحسن خاتمتي واحسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم، يا رب أنت الوحيد اللي عارف أنا عملت إيه وكانت نيتي دائما إيه، استحملت وصبرت على افترا وظلم كتير».