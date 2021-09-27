محمد التاجي عن شائعة وفاته: «أصحاب بناتي عزوهم فيا.. حرام احنا بشر»

علق الفنان القدير محمد التاجي على شائعة وفاته، قائلا إنَّ الكثيرين انزعجوا بسبب هذه الإشاعة لكن في نفس الوقت عرف قدر محبته في قلوب الناس، «صحتي فلة شمعة منورة، والناس اللي بتروج الشائعات عندها عقد نقص وعيب، أنت مش بتعمل إزعاج للشخص نفسه لكن للناس المحيطة».

بناتي انهاروا بعد شائعة وفاتي

وأضاف «التاجي»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، الأحد، أنَّه في عام 2015 خرجت شائعة أيضًا بوفاته، «لقيت الساعة 9 الصبح محرر صحفي بيكلمني، قولت في نفسي إيه الصحفي اللي عاوز ياخد أخبار الساعة 9 الصبح ده، مش لايقة، وبناتي الاتنين كانوا في أشغالهم فزملاتهم دخلوا يعزوهم، وانهاروا طبعا، دة كله كان بيحصل وأنا في البيت بلعب في الكمبيوتر».

ووجه الفنان محمد التاجي رسالة لمروجي شائعات وفاة الفنانين على السوشيال ميديا، قائلا: «حرام عليكم اللي بيحصل ده، أحنا بشر في وسط عيلته وأهله وناسه، ليه تعملوا القلق ده، زمان مكنش فيه كده خالص، لأن مكنش فيه سوشيال ميديا».

التاجي: 5 فنانين متأمن عليهم فقط.. ومش كلنا بنقبض ملايين

وعن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية ودعم الفنانين والمبدعين، قال الفنان إن هناك 3 أو 4 أو 5 فنانين فقط مأمنين على حياتهم، ولكن ليس باقي جموع الفنانين: «الناس واخدة فكرة عننا غلط، فاكرين كل الفنانين بيقبضوا بالملايين، والكلام ده مش مظبوط».

العاملون خلف الكاميرا بيشتغلوا 24 ساعة بأجر يوم

وتابع: «العاملون خلف الكاميرا لما كانوا بيشتغلوا زمان بعد 12 ساعة بيتحسب لهم نصف يوم، لكن النهاردة بيشغلوهم 24 ساعة بأجر يوم واحد، وتاني يوم ينام في بيتهم».

اتقهرت بسبب هذا الدور

ولفت الفنان إلى أن شخصية «عبدالسلام» في مسلسل «أريد رجلا»، من أكثر الشخصيات التي قدمها وتقمصها بشكل كبير لدرجة أنها تعلقت في ذهنه، قائلا: «في آخر يوم تصوير ليا مسلمتش على الناس ومشيت، كنت مقهور، تعبت نفسيا فيه، طلعت في الدور شحنة الحب اللي جوايا».