إصابات «كورونا» عالميا تقترب من 230 مليون حالة.. والصين «صفر وفيات»

اقتربت حصيلة إصابات كورونا المستجد «كوفيد 19»، عالميا منذ ظهوره في أواخر العام قبل الماضي، من تسجيل 230 مليون حالة، وسجلت الإصابات 229817782 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4713390 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 206481588حالة.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 42 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا»، أمس الاثنين، جميعها في مقاطعة فوجيان الواقعة في جنوبي شرق البلاد.

«الصحة الوطنية» الصينية: تسجيل 30 حالة إصابة جديدة وافدة

وأضافت «لجنة الصحة الوطنية» في تقرير يومي، أنه تم تسجيل 30 حالة جديدة وافدة، منها 12 حالة في يوننان، و6 حالات في شنجهاي، و3 حالات في كل من جيانجسو و قوانجدونج، وحالتان في كل من هيلونججيانج و تشجيانج و فوجيان، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى تسجيل حالتين جديدتين مشتبه في إصابتهما بالمرض، فيما لم تسجل السلطات الصحية أي حالات وفاة جديدة متعلقة بـ«كورونا».

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 2413 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «وكالة السيطرة على الأمراض»، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت 1729 إصابة جديدة بـ«كورونا» و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 289263 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 2,413 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي الولايات المتحدة، تجاوزت وفيات كورونا في البلاد، أمس الاثنين، 675 ألفا، وهي تقديرات الوفيات في الولايات المتحدة الناجمة عن انفلونزا عام 1918، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقالت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، في إحصاء، إن 675446 أمريكيا توفوا بسبب المرض، فيما بلغ إجمالي الإصابات في البلاد أكثر من 42 مليونا.

ارتفاع إجمالي إصابات البرازيل إلى 21247667 حالة

وفي البرازيل، قالت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 7884 إصابة جديدة بـ«كورونا» و203 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 21247667 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 590955 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وفي سياق متصل، اعتبر نائب مدير معهد الصحة العامة النرويجي، جير بوهولم، أنه يمكن في الظروف الحالية وضع «كورونا» في صف واحد مع الأمراض المعدية الموسمية، مشيرا إلى أن معظم الناس الذين يدخلون ضمن فئة الخطر تم تطيعميهم بلقاح الفيروس، لهذا السبب أصبحت المستشفيات في الآونة الأخيرة غير مليئة بالمرضى، وفقا لما ذكرته ىشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.