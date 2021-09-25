حصيلة إصابات «كورونا» عالميا تقترب من 232 مليون حالة

اقتربت حصيلة إصابات كورونا المستجد «كوفيد 19» من تسجيل 232 مليون حالة على مستوى العالم منذ ظهوره قبل نحو عامين، وسجلت الإصابات 231893647 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4751259 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 208486836 حالة.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، اليوم، 10 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي للبلاد، وقالت «لجنة الصحة الوطنية» في تقرير يومي، إن 8 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بالفيروس تم تسجيلها في هيلونججيانج، وحالتين في فوجيان، أمس الجمعة، مضيفة إنه لم تسجل أي وفيات متعلقة بالمرض.

اللجنة الصينية: تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» وافدة

وأضافت اللجنة الصينية، أنه تم تسجيل 28 حالة إصابة جديدة وافدة، بما فيها 9 حالات في قوانجدونج، و7 حالات في يوننان، و6 حالات في شنجهاي، وحالة واحدة في كل من بكين وتيانجين و لياونينج وفوجيان وهوبي و قوانجشي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأشارت لجنة الصحة، إلى أن حالتين جديدتين يشتبه بإصابتهما بالفيروس وصلتا من خارج البر الرئيسي الصيني سُجلتا في شنجهاي، أمس الجمعة.

ارتفاع حصيلة إصابات «كورونا» في كوريا الجنوبية إلى 298402 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «وكالة مكافحة الأمراض»، اليوم، تسجيل 3273 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 حالات وفاة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 298402 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات في البلاد إلى 2441 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي إصابات المملكة المتحدة إلى7601487 حالة

وفي المملكة المتحدة، سجلت وزارة الصحة البريطانية، أمس الجمعة، 35623 إصابة جديدة بـ«كورونا» و 180 وفاة، وأشارت الوزارة البريطانية، في بيان، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7601487 حالة، فيما بلغت مجموع الوفيات 135983 حالة.

وفي إيطاليا، سجلت البلاد، أمس الجمعة، 3797 إصابة جديدة بـ«كورونا»، و52 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ الفيروس في البلاد إلى 4.65 ملايين إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 130603 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع إجمالي إصابات البرازيل إلى 21327616 حالة​​​

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 19438 إصابة بـ«كورونا» و699 وفاة، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 21327616 حالة​​​، فيما بلغ مجموع الوفيات إلى 663593 حالة.

حصيلة وفيات الفيروس بـ المكسيك تصل إلى 274703 حالة

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، امس الجمعة، تسجيل 10139 إصابة جديدة بالفيروس و564 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3619115 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 274703 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.