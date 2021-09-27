تعليم أسوان تطلق لجان المتابعة لتفقد استعدادات المدارس للعام الجديد

شكل الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، مجموعة لجان من قيادات المديرية، للوقوف على آخر استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد بإدارات أسوان الـخمس.

متابعة 9 مدارس بأسوان التعليمية

وقامت لجنة المتابعة، برئاسة عادل مختار مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية، بجولة تفقدية لتسع مدارس داخل إدارة أسوان التعليمية، حيث شملت مدارس «كلابشة الشاطئية - جرف حسين - هارون عبد الغفور الثانوية - أبو العباس أبازيد للغات - الصيد وتربية الأسماك -أبو العباس ابتدائي/ إعدادي - بشاير الخير- الشهيد عمر وطن»، حيث يجرى عمل الصيانة الشاملة لمدرستي كلابشة الشاطئية وبشاير الخير، ضمن مبادرة حياة كريمة، ومازالت اللجنة تستكمل جولتها بالمدارس التسع حتى الآن، كما انتهت أعمال الصيانة بمدرسة جرف حسين، لكن لم تسلم بعد، وأشادت اللجنة بمدرسة هارون عبد الغفور الثانوية.

عدم وجود سور لمدرسة الصيد

ورصدت اللجنة مشكلة النمل الأبيض بمدارس أبو العباس الابتدائية والإعدادية ومدرسة الصيد وتربية الأسماك، وعدم وجود سور لمدرسة الصيد، بالإضافة لوجود كابل من الكهرباء مغمورا بالمياه، ما يشكل خطرا على المدرسة.

تشققات أرضية بمدرسة وادي العرب

وتفقدت اللجنة الثانية لإدارة نصر النوبة، سبع مدارس «قورتة ٣- الكنوز -العلاقى ب وع- وادى العرب ب - عمر بن الخطاب ب -المنار للتعليم الأساسي بالنقرة»، ورصدت وجود حشائش وتشققات وهبوط أرضى بفناء مدرسة وادي العرب، مع الحاجة لأعمال صيانة بالكهرباء والسباكة بالإضافة للنظافة.

وقال القبيصي إن اللجان ستواصل أعمالها، خلال الأيام القادمة، بجميع الإدارات، للتحقق من مدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي 2021/2022، فضلا عن تطبيق المعايير المعلن عنها ضمن رؤية مديرية التربية والتعليم بأسوان للعام الجديد.