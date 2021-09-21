«تعليم الغربية» تناقش جاهزية المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً، اليوم، بقيادات المديرية، لمناقشة موقف المدارس وجاهزيتها قبل بداية العام الدراسي، ووضع آلية لمتابعة جميع المدارس.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بمتابعة جاهزية المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد.

آلية الكترونية للتسجيل والمتابعة بالمدارس

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن المديرية صممت برنامجا إلكترونيا للمتابعة يمتاز بسهولة الحصر وعدم تكرار المتابعة للمدارس وتدوين الملاحظات الهامة والتوصيات وتاريخ ووقت المتابعة في إطار التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة، وجاري تطويره ليطبق على التابلت أو الموبايل من خلال أبليكيشن خاص بالبرنامج.

برنامج لمتابعة المدارس وتلافي الملاحظات بها

ووجه وكيل الوزارة إلى ضرورة تعميم التسجيل الإلكتروني بالبرنامج لتلافي تكرار المدارس، وسهولة حصر المدارس التي يتم متابعتها وتدوين الملاحظات والتوصيات بصورة سهلة وبسيطة.

وشدد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة «صيانة المقاعد - الدهانات - دورات المياه - الزجاج - أعمال الكهرباء»، قبل بداية العام الدراسي، وصرف مخصصات اللامركزية.

الاهتمام بنظافة المدارس وتفعيل لجنة الكوارث

ولفت «حسن»، إلى ضرورة الاهتمام بالمساحات الخضراء ونظافة خزانات المياه وصيانتها بصفة دورية، والتأكد من سلامة البوابات والملاعب، وتنفيذ تعليمات الأمن والسلامة بجميع المدارس، وكذلك المتابعة المستمرة لصلاحية طفايات وخطوط الحريق من قبل مديري عموم الإدارات، ومديري المدارس، والتأكيد على تفعيل لجنة الأزمات والكوارث داخل جميع المدارس بجميع المراحل وتفعيل دور مسؤولي الأمن بالإدارات والمدارس لتأمين المنشآت التعليمية.