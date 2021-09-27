تدريبات مكثفة على منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد بأسوان

شهد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم، استمرار تدريبات المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي عبر تقنية video conference بقاعة التطوير بالمديرية، بحضور عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام، وذلك في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بتطوير المناهج لترتكز على المهارات والأنشطة بدلاً من الحفظ والتلقين وعلى المنهج متعدد التخصصات وكذلك التنمية المهنية للمعلمين لمواكبة التغيرات في العملية التعليمية.

تدريب قيادات المديرية والإدارات التعليمية على المنهج الجديد

وأوضح القبيصي، في تصريحات صحفية، أن التدريب استهدف قيادات المديرية «مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، مدير مركز التطوير التكنولوجي، مدير إدارة التدريب، موجهي أوائل المواد والأنشطة، سفراء التغيير بالمديرية، ونظيرهم بالإدارات الخمس» وجرى بث التدريب من خلال قاعات التطوير في نفس الوقت بالمديرية والإدارات الخمس بإجمالي 84 متدربا.

تدريب معلمي وموجهي العلوم والرياضيات على المنهج الجديد

وشمل برنامج اليوم الثاني من التدريب مجموعتين الأولى في مادة رياضيات معلمين وموجهين للصف الرابع بواقع 6 ساعات في قاعتين بإدارة أسوان وقاعة واحدة بإدارة كوم أمبو ودراو ونصر النوبة وادفو بإجمالي 167 معلما وموجها للصف الرابع، أما المجموعة الثانية كانت لمادة العلوم معلمين وموجهين بنفس القاعات بإجمالي 132 معلما وموجها.

وكان الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ، شكل مجموعة لجان من قيادات المديرية لمتابعة مدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021/2022 تفقدت إدارات أسوان الـ5 «أسوان، دراو، كوم امبو، نصر النوبة، إدفو»، وبالفعل واصلت لجان المتابعة عملها اليوم في إدارتي أسوان ونصر النوبة.