زيادة معاشات أعضاء صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة مستحقات المحالين للمعاش من أعضاء صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة الأزهر بعد إقرار الجمعية العمومية التعديل لصرف 100 شهر بدلًا من 82 شهر ونصف، متابعًا أنه تمت الموافقة على إضافة جميع العلاوات الخاصة.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن اجتماع مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي الأخير بجامعة الأزهر قام بمراجعة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية التي سوف تعقد اليوم الاثنين؛ حيث تم تكليف الدكتور عبد القادر حسن، مدير صندوق التكافل بجامعة الأزهر، بضرورة إعداد حسابات الفروق التي سوف تصرف لجميع أعضاء الصندوق الذين أحيلوا للمعاش في ديسمبر 2020م.

دراسة اكتوارية

ومن جانبه صرح الدكتور عبد القادر حسن، بأنه عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها بإعتماد الدراسة الاكتوارية سوف يتم الصرف، وتبلغ قيمة الفروق للمحالين للمعاش خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتى أغسطس 2021م مبلغ 3 مليون جنيه ونصف، لافتًا إلى أنه تم ربط وديعة بأحد البنوك المصرية لمدة 3 سنوات لصالح التكافل بعائد كل ثلاث شهور 9.60٪.

زيادات وعلاوات

وأختتم الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة، حديثه بأن تلك الزيادات تعد غير مسبوقة؛ حيث يترتب عليها من يبلغ راتبه الأساسي في 1/7/2014 أساسي شامل جميع العلاوات الخاصة مبلغ 800 جنيه يستحق صرف 80 ألف جنيه، وهكذا لو بلغ الأساسي الشامل 900 جنيه يستحق صرف 90 ألف جنيه، وهكذا دون حد أقصى.

مكافأة مالية

من ناحية أخرى كان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، صدق على صرف مكافأة مالية للعاملين في جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ نظرًا للجهد المبذول في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أنه لا يتوانى أبدًا عن الموافقة على أي قرار من شأنه أن يدخل السرور على العاملين في جميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم «بحري - قبلي».