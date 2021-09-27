مدبولي: سيناء ستنتج ثلث مياه البحر المحلاة في مصر 2022

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروعات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتنمية سيناء، قائلا إنّ محطات تحلية مياه البحر الموجودة على مستوى سيناء مشروعات عملاقة جدا، موضحا أنّ المشروعات التي نُفذت وتنتهي العام المقبل، ستنتج ثلث طاقة إنتاج مياه البحر المحلاة على مستوى الجمهورية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بحفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «محطة التحلية الأكبر في مدينة العريش، تعمل بطاقة 300 ألف متر مكعب، وستكون جاهزة قريبا للدخول في الخدمة وتنمية سيناء».

وتابع رئيس الوزراء: «هناك أيضا مشروعات خاصة بالحماية من السيول والحفاظ على مياه الأمطار التي كانت تهدر في أودية سيناء».

وفي مجال التعليم قبل الجامعي، أكد مدبولي أنّ الدولة المصرية توسعت خلال هذه الفترة، في إنشاء عدد كبير من المدارس والمعاهد، حيث وصلنا إلى متوسط كثافة في الفصول لا يتجاوز 29 طالبا في الفصل الواحد».