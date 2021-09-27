مدبولي: تنمية ميناء السخنة يكلّف الدولة 20 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ سيناء تضم مجموعة كباري عائمة نفذتها هيئة قناة السويس والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحا أنّ محاور الطرق العملاقة التي نفذتها الدولة بأعلى مستوى عالمي من الجودة والمواصفات، وبأطوال كبيرة واستثمارات ضخمة، تهدف لربط سيناء بباقي الجمهورية، حيث يربط محور غرب قناة السويس، القاهرة بسيناء.

سيناء تضم مجموعة كباري عائمة نفذتها قناة السويس

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الدولة المصرية ركزت على الموانئ والمطارات، وأنشات مطار البردويل الدولي، فضلا عن تطوير المطارات القديمة، مثل سانت كاترين الجاري تطويره الآن، والموانئ التي تخدم عملية تنمية سيناء التي بدأتها الدولة، مثل ميناء العين السخنة الذي وجّه الرئيس السيسي بإنهاء مراحل تنمية الميناء خلال عامين، بتكلفة تصل لأكثر من 20 مليار جنيه، وتنمية ميناء نويبع البحري وميناء شرق بورسعيد الذي تتجاوز تكلفته 40 مليار جنيه، وميناء طابا البري.

الدولة المصرية ركزت على الموانئ والمطارات

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، بتكلفة نحو 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً.

وتستصلح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، 400 ألف فدان في شمال سيناء من مياه مهدرة سنويًا، وتنقذ مياه بحيرة المنزلة من التلوث وتعيد إليها الحياة البحرية.

ويبلغ طول مصرف بحر البقر، نحو 190 كيلو متراً، ويعتبر من أخطر منابع التلوث البيئي في مصر، وهو الوحيد الذي يمتد من جنوب القاهرة مروراً بـ5 محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والقليوبية، وينتهي بصرف ما بداخله فى بحيرة المنزلة.