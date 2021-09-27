مدبولي: استثمارات الكهرباء في سيناء ومحور القناة بلغت 76 مليار جنيه

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشروعات الدولة المصرية في السنوات الأخيرة لتنمية سيناء، مشيرًا إلى ضخ 3.6 مليار جنيه لتنفيذ 75 مشروعا لتطوير القطاع الصحي، حيث تبلغ تكلفة مستشفى نخل الجديد بشمال سيناء 182 مليون جنيه، ومستشفى بئر العبد 190 مليون جنيه، إضافة إلى 36 مليون جنيه لتطوير مستشفى طابا المركزي.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بحفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «مركز القوات المسلحة لعلاج الأورام سيكون إقليميا لخدمة محافظات قناة السويس في هذه المنطقة».

وأكد رئيس الوزراء، أنّ الدولة المصرية نفذت مشروعات كهرباء لمنطقة إقليم محور قناة السويس، وسيناء تتجاوز استثماراتها 76 مليار جنيه، وجرى الانتهاء من بعضها وسننتهي من بعضها الآخر في القريب العاجل.

71 مليار جنيه لمشروعات تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأشار مدبولي، إلى أنّ الدولة المصرية أطلقت عددا كبيرا من المشروعات والمناطق الصناعية لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة 71 مليار جنيه بواقع 73 مشروعا.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنّ الدولة المصرية ضخّت استثمارات قدرها 5.5 مليارات جنيه في قطاع الصناعة مثل مجمع منطقة الجفجافة ومجمعات الصناعات الصغيرة، لافتًا إلى تطوير خطوط الغاز الطبيعي بشأن قناة السويس شرق وغرب القناة لإمداد سيناء بالطاقة وخدمة الاقتصاد المصري.

700 مليار جنيه لتنمية سيناء

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنَّ كل ما جرى إنجازه في سيناء حتى عام 2014، استثماراته لم تتجاوز بضع عشرات من المليارات: «اللي اتصرف بسيناء في 6 سنوات لم ينفق عليها منذ تحريرها، وعلشان نقول إنَّه النهاردة الدولة المصرية أنفقت وبتنفق 700 مليار جنيه، لازم نقول كيف كانت رؤية الدولة للإسراع بتنمية سيناء، فهذه المشروعات تغطي محاور كثيرة جدًا».