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مصر تُعرب عن تعازيها في ضحايا زلزال بحر إيجة

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الوطن
09:14 ص | السبت 31 أكتوبر 2020
سامح شكري

سامح شكري

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة بالأمس، مما أسفر عن وقوع ضحايا فضلاً عن إصابة المئات في كل من محافظة إزمير التركية وجزيرة ساموس اليونانية، وذلك بجانب وقوع أضرار مادية جسيمة.

وتتقدّم مصر بتعازيها لذوي الضحايا الأبرياء في اليونان وتركيا، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. 

وتُوفي شابين على جزيرة ساموس إثر زلزال قوي ضرب بحر إيجه، أمس الجمعة، بحسب ما أعلنت سلطات اليونان.

وأوضحت أن الشابين يبلغان نحو 17 عامًا، وهما صبي وفتاة، كان في طريقهما لمنزلهما عقب انتهاء يومهما الدراسي ببلدة، حيث انهار عليهما جدار منزل.

كانت السلطات اليونانية، أعلنت نقل 8 أشخاص إلى المستشفى، أصيب في هزة أرضية من قبل، ولم يتضح إذا كان هناك إصابات أو وفيات ناتجة عن الهزة الأرضية.

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