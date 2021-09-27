مدبولي: الأجانب قالولنا هتبنوا أنفاق القناة في 12 سنة وخلصناها في 6

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ شبكة الطرق والأنفاق في سيناء «ملحمة كبيرة»، شهدت تعظيم شبكة محاور الطرق على مستوى الجمهورية وربطها بشبه جزيرة سيناء، وتنفيذ 63 مشروعا بأطوال تصل إلى 3440 كم.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «بالنسبة لأنفاق قناة السويس، تواصلنا مع الشركات الأجنبية وقالوا إنّ الأنفاق الأربعة في محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد سيستغرق بناؤها 12 سنة على الأقل، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتنفيذ هذه الأنفاق في نفس الوقت، وبالفعل انتهينا منها، وأنشأنا 5 أنفاق في 6 سنوات، أي أقل من نصف المدة التي خصصتها الشركات العالمية لـ4 أنفاق فقط».

وتابع رئيس الوزراء، أنّ هناك منظومة كاملة من الكباري العائمة التي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقناة السويس، يتكامل معها الربط السككي من خلال إعادة إحياء وتطوير خط السكك الحديدية الذي يربط سيناء بمصر، من خلال تطوير كوبري الفردان وازدواجه على قناة السويس الجديدة.

وأكد مدبولي، أنّ الدولة المصرية نفذت محاور طرق عملاقة بمستوى عالمي من الجودة، مضيفا: «كنا نستشرف المستقبل أثناء تدشينها، وكنا حريصين على أن تخدم الأجيال المقبلة لمدة 30 سنة».