مدبولي: نهدف لزيادة الرقعة المعمورة لـ 14% من مساحة مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الرئيس السيسي، عندما وجه بتنفيذ المشروع القومي العملاق لتنمية سيناء، كانت بدايته هو دستور التنمية العمرانية في مصر، ألا وهو المخطط القومي للتنمية العمرانية لمصر حتى 2052، وجرت مراجعة المقرر لتنمية سيناء وإقليم قناة السويس.

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته بحفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، أنّ المخطط وضع بصورة واضحة مناطق ذات أولوية عاجلة: «إذا كنا نرغب أن نسرع في عملية انتشار السكان في كل ربوع مصر ونحقق الهدف بمضاعفة الرقعة المعمورة إلى 14% من مساحة مصر، كانت منطقة سيناء وإقليم قناة السويس على قمة الأولويات مثلها مثل منطقة الساحل الشمالي الغربي ومنطقة الدلتا الجديد، التي أشار إليها المخطط بأنه لابد كدولة التحرك فيها».

تأسيس حياة جديدة خارج الوادي والدلتا في سيناء

وتابع: «الرؤية التي عملت عليها الدولة هي أن سيناء يمكن أن تكون مجالا لتأسيس حياة جديدة خارج الوادي والدلتا بحيث يجري استغلال كل الموارد الطبيعية والكنوز المتاحة على أرضها للمساهمة في زيادة الرقعة المعمورة في مصر وتوطين الشباب المصري في أماكن جديدة خارج الوادي والدلتا».

تحويل مسار مصرف بحر البقر إلى شمال سيناء

ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد تسهم في تحويل مسار مصرف بحر البقر، إلى شمال سيناء، من خلال سحارة السلام جنوب بورسعيد، لتسهم في استصلاح 400 ألف فدان في سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق و30 يونيو، وبئر العبد والسر والقوارير.

ومع افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، يجري العمل على إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة منها الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي وبالتالي تسهم في زيادة الصادارات وتقليل الواردات، كما تعمل على خلق فرص عمل تصل إلى 40.2 ألف فرصة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تقليل المياه المهدرة من الصرف الزراعي من خلال إدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الترع والمجاري المائية وأعمال البناء.