آخر تطورات مشروعات «الإسكان» بالعبور الجديدة.. إنشاء 5 حضانات و14 سوقا

تعتبر مدينة العبور الجديدة إحدى مدن الجيل الثاني، التي تمّ تخطيطها لتستوعب 1054500 نسمة على مساحة 13.4 ألف فدان، ويبلغ إجمالي عدد سكانها 661600 نسمة، وتعتبر منطقة جذب سكاني وصناعي للخروج من الوادي الضيق وتعمير الصحراء، إذ تقع المدينة على بعد بضع دقائق من حي مصر الجديدة عند الكيلو 26 على طريق «القاهرة - الإسماعيلية»، وعند الكيلو 10 على طريق «القاهرة - بلبيس».

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، آخر تطورات مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العبور الجديدة.

آخر تطورات مشروع الإسكان الاجتماعي

- تم وجارٍ تنفيذ 50004 وحدات سكنية بـ«سكن لكل المصريين» لمنخفضي الدخل بمناطق الـ2600 فدان والحيين الـ13 والـ14 بالمدينة.

- تم وجارٍ تنفيذ 58452 ألف وحدة سكنية ما بين «سكن لكل المصريين، منخفض الدخل – إسكان اجتماعي ذي طابع حديث – سكن مصر – سكن بديل للعشوائيات «غير الآمنة»، ضمن خطة الدولة لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين بشرائح الدخل المختلفة.

- تم وجارٍ تنفيذ 1872 وحدة إسكان اجتماعي «ذات طابع حديث».

- يشتمل المخطط العام لمدينة العبور الجديدة، على مناطق إسكان متنوعة ومناطق خدمات على المستويات التخطيطية المختلفة للمدينة، ومناطق للخدمات الإقليمية والصناعات غير الملوثة للبيئة، ومسطحات خضراء ومفتوحة، وأراضٍ زراعية قائمة.

964.9 مليون جنيه.. حجم خطة العام المالي بالمدينة

- تبلغ خطة العام المالي بمدينة العبور الجديدة بقيمة 964.9 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والكهرباء والخدمات والزراعة وتجهيزات الإدارة العامة.

- تمّ وجارٍ تنفيذ 5 مشروعات بإجمالي أطوال يبلغ نحو 53.4 كم، وبنسب تنفيذ متقدمة لخدمة المناطق المختلفة بالمدينة.

- جارٍ تنفيذ خزان مياه استراتيجي بسعة 10 آلاف م3، وسيتم تنفيذ خط قطر 1000 مم من الخزان وحتى الحي الـ14 لتغذية عمارات الإسكان الاجتماعي ومنطقة عمارات إسكان أهالي المناطق غير الآمنة بطول 7 كم، حيث تمّ الانتهاء من أعمال التصميمات وجرى إسناد الأعمال وجارٍ البدء في التنفيذ.

- تمّ وجارٍ تنفيذ 3120 وحدة بسكن مصر.

- تمّ وجار تنفيذ 3456 وحدة بسكن بديل العشوائيات.

- تمّ وجار الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس متنوعة ما بين تعليم أساسي وثانوي وتجريبي.

- تمّ وجارٍ تنفيذ «5 حضانات – 14 سوقًا تجارية – 4 مراكز طبية – مبنى شرطة ومطافي – مركز شباب – 5 ملاعب خماسية» بالمناطق المختلفة بالمدينة، لا سيما الحديثة.