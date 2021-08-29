حملات لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات في العبور والقاهرة الجديدة

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة العبور، إنّ إدارتي الأمن والأحياء بالجهاز، شنتا حملة بمعاونة شرطة المرافق والتعمير، أسفرت عن رفع الإشغالات والمخالفات الموجودة بالمحور الرئيسي بالحي الأول، والإشغالات الموجودة بمحيط سنتر الياسمين بإسكان الشباب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، استمرار الحملات لإعادة الانضباط الأمني في أحياء المدينة والقضاء على الظواهر العشوائية.

وفي سياق متصل، صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنّه جرى شن حملة مكبرة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع، وإزالة الإشغالات والمباني والزراعات المخالفة المقامة أمام مدارس زوسر وكمبريدج ومعهد الحاسب الآلي بأرض جمعية النخيل بالتجمع الأول.

وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنّ الحملة تمكنت من تنفيذ قرارات الغلق والتشميع للمحلات المخالفة بمول بالمستثمرين الجنوبية بالتجمع الخامس، وجرى تنفيذ إزالة المخالفة البنائية بغرف السطح للقطعة 25 بالمستثمرين الجنوبية.