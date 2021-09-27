الغردقة تحتفل بيوم السياحة العالمي في الممشى السياحي المفتوح

تزينت فنادق الغردقة للاحتفال بيوم السياحة العالمي، والذي يوافق يوم 27 من شهر سبتمبر وذلك بمشاركة السائحين من نزلاء الفنادق من مختلف الجنسيات الأجنبية على الشواطئ المفتوحة، حيث بدأ الاحتفال منذ الصباح الباكر بتزيين الفنادق وتبادل التهاني والإعداد لإقامة حفلات ومهرجانات على الشواطئ المفتوحة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

احتفالات الغردقة بيوم السياحة العالمي

وتتضمن فاعلية الاحتفال بيوم السياحة العالمي إقامة حفل ختام كرنفال الغردقة الدولي للفنون بمشاركة 120 ‪ فنانا من 12 دولة ويشمل ورشة عمل ومهرجان فني لفنون النحت والرسم والتصوير والخزف بالممشي السياحي المفتوح بمدينة الغردقة

كما تتضمن فعاليات احتفالات يوم السياحة العالمي تنظيم الكرنفال الموسيقي، وعرض للأفلام الترويجية التي تنشرها وزارة السياحة عن المنتجعات والأماكن السياحية بمدينة الغردقة، ومشاركة فرقه أوركسترا بقياده المايسترو مازن دراز، بالإضافة إلى مجسم تشكيلي تحت اسم هرم السياحة والفنون وهو مجسم ضخم يهدى للدولة.

ختام كرنفال الغردقة الدولي للفنون بحضور وزير السياحة

ومن المقرر، أن يمتد الاحتفال إلى مساء اليوم الاثنين بحضور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال، لختام كرنفال الغردقة الدولي للفنون في دورته الخامسة بأحد للمنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة وذلك بمشاركة عدد من السياح الأجانب من نزلاء الفنادق السياحية من مختلف الجنسيات الأجنبية.

السياحة لتحقيق النمو الشامل

ومن جانبه، قال الفنان التشكيلي محمد حميدة، منظم فعاليات كرنفال الغردقة الدولي للفنون، إن الاحتفال بيوم السياحة العالمي، يأتي وسط تحدي جائحة كورونا والتي تواجه العالم منذ أكثر من عامين حيث بدأت في الموجة الرابعة مؤخرا، وترفع منظمة السياحة العالمية خلال العام الجاري شعار «السياحة لتحقيق النمو الشامل»، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًّا لمختلف القطاعات المرتبطة بملف السفر والسياحة.