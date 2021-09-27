المشروعات الصغيرة والمتوسطة: ضخ قروض بقيمة 36 مليار جنيه خلال 7 سنوات

أكد الدكتور طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن السنوات الماضية شهدت اهتماما كبيرا بملف المشروعات الصغيرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم ضخ 36 مليار جنيه خلال 7 سنوات في شكل قروض تصل إلى 1.4 مليون قرض لأصحاب مشروعات، وهو ما يعادل 20 أو 30 سنة عمل للجهاز سابقا.

قروض بـ500 مليون لقرى حياة كريمة

وأكد، أن الجهاز يشارك الدولة المصرية في كل مبادراتها القومية مثل حياة كريمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والمبادرات الصناعية: «وفرنا قروض لمبادرة حياة كريمة بنحو 500 مليون جنيه للقرى المستفيدة، وملتزمون بتخصيص 1.4 مليار جنيه من مواردنا هذا العام».

القانون رقم 52 لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «الدولة المصرية ساعدت أصحاب هذه المشروعات في الحصول على احتياجاتهم من التمويل، وهناك القانون الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 52، وصدرت لائحته التنفيذية هذا العام وأتاح مجموعة كبيرة جدا من الحوافز غير المسبوقة لدعم هذا القطاع، سواء كانت ضريبية مثل ضريبة توزيع الأرباح، وضريبة الأرباح الرأسمالية، والرسوم الخاصة بتسجيل الشركات والأراضي، بالإضافة إلى حوافز أخرى مثل المساهمة في تدريب العمالة والمساهمة في الاشتراك في المعارض».

شاش: لا نحمل الدولة أي أعباء

وتابع نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: «منذ نشأة الجهاز وهو يتعامل مع الجهات المانحة ومؤسسات التنمية الدولية ويمكنه تلبية متطلباته، وتعتبر وزارة التعاون الدولي شريك رئيسي معنا دوما في الحصول على هذه الموارد، ونحن لا نحمل الدولة أي أعباء، فنحن نحصل على الأموال وندورها أكثر من مرة لتعظيم الأرباح».