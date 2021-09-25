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محمود مسلم

«تنمية المشروعات» يضخ 52.3 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

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الوطن
08:09 م | السبت 25 سبتمبر 2021
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

كشف تقرير لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن وصول التمويلات التى ضخها الجهاز منذ إنشائه عام 1992 إلى نحو 52.3 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى نهاية يوليو 2021.

وأوضح التقرير الذى أعده «جهاز تنمية المشروعات»، أن الجهاز ضخ 33.6 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لنحو 1.458 مليون عميل خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية يوليو 2021.

وأضاف التقرير أن الجهاز ضخ 18.4 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة فقط، منها 13.5 مليار جنيه عبر الجهات الوسيطة ونحو 4.9 مليار جنيه عبر الإقراض المباشر خلال 7 سنوات.

ونوه الجهاز بأنه ضخ 15.2 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر لعدد 1.458 مليون قرض خلال 7 سنوات، بالإضافة إلى ضخ 3.2 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لنحو 101.4 ألف قرض خلال الـ7 أشهر الأولى من 2021.

وذكر «الجهاز» أن التمويلات انقسمت إلى 1.558 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة و1.642 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر. كما ضخ الجهاز تمويلات بقيمة 1.7 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة، والتى أسهمت فى توفير 7.438 مليون فرصة عمل خلال الـ7 سنوات الماضية، بالإضافة إلى 700 مليون جنيه لمشروعات تنمية المجتمع، والتى وفّرت 23.189 مليون فرصة عمل.

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