السيسي: «مبعرفش أطنش.. ولو بعرف كنت سيبت البلد للمجهول من 2011»

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري إلى التعاون مع الدولة في مشروعات نظم الري الحديثة وتبطين الترع وغيرها من المشروعات القومية: «حطوا إيديكم معانا لأنها مصلحة واحدة، ومصلحة وطن ومصلحة بلد، عشان بلدنا تاخد مكان أفضل من المكان اللي كانت موجودة فيه».

وأضاف خلال كلمته بحفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، أنه لن يقبل بالتعديات على موارد المصرية: «أي ممارسات سلبية مش هتبقى مقبولة، وإذا كانت مقبولة قبل كده أنا مبعرفش أعمل كده، مبعرفش أطنش، لو كنت أعرف أطنش كنت طنشت في 2011 و2012 و2013 وسيبت البلد للمجهول».

وخلال كلمته، أكد الرئيس السيسي، اتخاذ إجراءات من أجل مواجهة التعديات على الجسور وموارد الدولة المصرية، من بينها وقف أي دعم تقدمه الحكومة مثل الخبز والتموين وغيرهما لأي مواطن يقوم بتلك التعديات.

لن نسمح بالتجاوز والتعدي على الأراضي الزراعية والترع والمصارف

وقال الرئيس السيسي، خلال حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد: «اللي هيتعدى ويعمل إجراء مش مظبوط على أراضي زراعية أو ترع ومصارف يتوقف له الدعم المقدم من جانب الحكومة حتى إنهاء التعدي، وزي ما احنا حاطين 700 مليار جنيه عشان نخلي حياة كريمة للناس والدولة بتجري بمنتهى القوة عشان تسعد الناس كلها هيبقى مش مقبول إن يطلع حد من عندنا يتعدى ويتجاوز.. 6 شهور يا دكتور مصطفى –يقصد رئيس الوزراء- وهاخد شهر بشهر الإجراءات اللي اتعملت».

اللي بيتعمل في مصر فوق الخيال ومش مقبول التعدي على قدراتنا

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّه لن يقبل بأي تعدٍ على قدرات وجهود الدولة المصرية طوال السنوات الماضية لتحسين أحوال مواطنيها، متابعا: «زي ما بعمل تبطين للترع وبعمل إجراءات فوق الخيال، وأنا عارف بقول إيه، اللي بيتعمل في مصر فوق الخيال، يبقى مش هقبل إن حد يتعدى على قدراتنا».